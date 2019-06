Nove posodobitve v sistemu dostavljanja naročenih paketov so predstavniki Amazona včeraj predstavili na konferenci v Las Vegasu. Kot je pojasnil generalni direktor korporacije Jeff Wilke, so brezpilotna letala, s katerimi bodo že v nekaj mesecih pričeli dostavljati pakete, posodobljena tako, da so zmožna zaznavati kompleksnejše ovire, med njimi ljudi, živali in vrvi, na katera so med sušenjem obešena oblačila. Eno brezpilotno letalo bo sposobno prepotovati dobrih 24 kilometrov, medtem ko bo nosilo paket s težo do 2,3 kilograme.

Wilke med predstavitvijo ni natančno pojasnil, kje vse bodo njihova brezpilotna letala dostavljala, niti kdaj točno bodo z dostavami pričela. Kot poroča BBC, pa je ameriška zvezna uprava za letalstvo potrdila, da je Amazon pridobil dovoljenje, da z brezpilotnimi letali upravlja znotraj Združenih držav Amerike. Dovoljenje je veljavno za eno leto z možnostjo podaljšanja.

Uspešen preizkus dostave z uporabo brezpilotnega letala je Amazon že prestal decembra 2016, ko je v Cambridgeu v Združenem kraljestvu brezpilotno letalo dostavilo paket v trinajstih minutah. Na včerajšnji predstavitvi so predstavniki Amazona tudi pokazali primerek brezpilotnega letala, ki naj bi v kratkem dostavljalo naročene pakete. Kot so pojasnili, letalo uporablja šest rotorjev, med delom pa zaznava svojo okolico z uporabo vizualnih, termičnih in ultrazvočnih senzorjev. Dizajn naj bi posodobili tudi tako, da je motnja vsiljivih in visokofrekvenčnih zvokov kar se da minimalna. Skrbi nad motečim brnenjem letal so med ljudmi namreč najpogostejše.