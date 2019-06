Nikolić je ob robu konference o prihodnosti energetike v Šaleški dolini še ocenil, da kljub večji čisti izgubi Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki je na letni ravni narasla z 32,6 milijona evrov na 47,2 milijona evrov, Holding Slovenske elektrarne (HSE) obvladuje to izgubo, saj je v okviru načrtov. Večjo izgubo Teša pa je pripisal predvsem slabitvam.

Izguba iz poslovanja Teša je lani znašala 33 milijonov evrov (leto prej 5,8 milijona evrov, v letu 2016 pa 14,7 milijona evrov), dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa se je s predlanskih 30,3 milijona evrov lani znižal na 22,2 milijona evrov, kar je malenkost nad tistim v letu 2016.

Teš sicer začasno vodi Mitja Tašler, ki je bil na to mesto imenovan do konca avgusta. Ob tem je Nikolić napovedal, da bo v upravo HSE do konca meseca imenovan tretji član uprave, ki so bo ukvarjal z maloprodajo in bo od generalnega direktorja prevzel tudi nekatere dnevne aktivnosti.

Prvi mož HSE se je ob tej priložnosti dotaknil tudi nekaterih aktualnih vprašanj. Spomnil je, da še vedno ni urejena koncesija za gradnjo hidroelektrarn na Srednji Savi, ki jo usklajujejo že dve leti in pol, končnega dogovora pa še ni.

Kljub temu, da je vlada nedavno zaustavila gradnjo hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri, pa nameravajo v HSE po njegovih besedah okoljevarstvenikom dokazati, da je tudi z gradnjo hidroelektrarne ohraniti habitate Mure.

V primeru odvzema koncesije Dravskim elektrarnam Maribor bo vračilo več milijonov evrov, ki so jih že vložili v pripravo dokumentacije, neizpodbitno. "Zdaj, ko je samo ustavljen državno prostorski načrt, je treba narediti analizo, kateri stroški so nastali in se bodo potem odločili o nadaljnjih korakih," je dodal.