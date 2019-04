Tožilstvo meni, da je Rotnik v davčnem postopku poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja, tako da je dokument o tem odtujil iz davčnega spisa na Finančni upravi RS (Furs), kasneje pa je proti neznanemu storilcu sprožil postopek zaradi izginotja listine. Po oceni tožilstva je Rotnik pri tem podal krivo ovadbo. Na predobravnavnem naroku julija lani Rotnik ni priznal krivde glede preprečitve dokazovanja in tatvine dokumenta, v katerem je Fursu prijavil, s koliko gotovine razpolaga. Kot je povedal takrat, ni odtujil nobenega dokumenta s finančne uprave.

Potem ko so kriminalisti začeli preiskovati sume, da je pri 1,41 milijarde evrov vrednem projektu šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš) prišlo do izplačila podkupnin, je namreč Rotnikove osebne finance pod drobnogled vzel Furs, ki je ugotovil, da je bilo v obdobju med letoma 2007 in 2011 med njegovim premoženjem in uradnimi prihodki za 4,73 milijona evrov razlike. Furs je zato Rotniku oktobra 2014 odmeril plačilo nekaj manj kot 1,6 milijona evrov dodatnega davka, dolg pa je Rotnik poplačal šele po neuspeli reviziji na vrhovnem sodišču. Rotnik trdi, da je denar dobil pri Hrkaču, ki je bil nato ključna priča njegove obrambe v postopku dokazovanja izvora premoženja pred Fursom. Za Rotnikov vložek v višini 400.000 nemških mark za nakup pravic hrvaških vojnih invalidov do delnic pomembnih hrvaških podjetij in za odkupe privatizacijskih certifikatov v BiH naj bi mu Hrkač omogočil pridobitev okoli 3,1 milijona evrov. A po trditvi tožilstva Hrkač tega ni mogel storiti, ker privatizacije na Hrvaškem in BiH takrat, ko naj bi se to dogajalo, sploh še ni bilo. Tožilstvo trdi, da je s Hrkačevo pomočjo Rotnik pravzaprav skušal prikriti izvor svojega premoženja in da je Hrkač dajal lažne navedbe glede trgovanja s pravicami hrvaških vojnih invalidov.

Kot je danes dejal tožilec Ivan Pridigar, je predmet tokratnega postopka ugotoviti, ali se je dalo s certifikati na Hrvaškem in BiH trgovati na način, kot sta ga opisala Rotnik in Hrkač, ki ima več kot 100 stanovanj na Hrvaškem, kot tudi lastništvo v več različnih finančnih skladov po svetu.

Na novinarsko vprašanje po obravnavi, ali je omenjeni zaslužek v višini 3,1 milijona evrov potem prijavil davčni upravi, je Rotnik odgovoril, da ne, ker leta 2003 zakonodaja tega ni predvidevala. Glede kasnejšega plačila davka v višini 1,6 milijona evrov pa je dejal, da je davek plačal, ker mu je davčna uprava blokirala vse premoženje in ni mogel normalno živeti. Rotnikova zagovornica Alenka Sagmeister Ranzinger je od sodišča zahtevala, da prebere vse dokaze obrambe, glede izginulega davčnega spisa iz Rotnikove dokumentacije Fursu pa je dejala, da je pristojni davčni inšpektor spis vodil zelo malomarno in nedosledno.