Marko Šuler: Od Zahovića se lahko veliko naučiš

Bogato športno pot, na kateri je Marko Šuler zbral lovorike v tujih in domačih klubih, nazadnje v NK Maribor, so predčasno končale poškodbe, ki so se ga sicer v več kot dvajset let dolgi karieri, kot pravi, »kar izogibale«.