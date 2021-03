Gajser po desetletju zapustil Ljudski vrt

Saša Gajser, dolgoletni član strokovnega štaba, pomočnik trenerja v Mariboru in v tej sezoni nekaj časa tudi glavni trener, zapušča klub, so danes sporočili iz Maribora. Gajser je v strokovnem štabu članskega moštva Maribora deloval deset let.