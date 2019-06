Vreme: Pretežno jasno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami

Danes bo sprva pretežno jasno, na Primorskem pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše v vzhodnih in severnih krajih, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.