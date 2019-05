Ko sem bil majhen, smo pri noni in nonotu metali vse na gnoj. Gnojišče je pač nekakšen simboličen kraj za odvečno. Ampak včasih so bile odrabljene stvari narejene iz naravnih materialov, ki so strohneli, zgnili, skratka, lepo razpadli in so jih bakterije predelale v humus. Biorazgradljive, bi rekli danes. Težav s smetmi, ki bi zastrupljale okolje ali kako drugače škodile naravi, skorajda ni bilo. Tudi razbita lončevina ni umorila nikogar, niti ni zastrupljala vode, prsti… No, na Krasu smo perje oskubljenih kokoši ali pa kakšno poginulo kuro nesli na gmajno in jo vrgli v kako brezno. Če danes pomislim, niti slučajno nismo bili ekološki, tega zavedanja tudi ni bilo, saj tudi ni bilo toliko težav z zastrupljanjem okolja.

Materiali so se spremenili, naše navade pa ne. Se spreminjajo, a silno počasi in odločno prepočasi za naš svet. Tudi danes ravnamo z odpadki precej podobno kot včasih, odpadki so iz materialov, ki se obnašajo usodno drugače, kot so se nekoč tisti biorazgradljivi. Na žalost ni mehanizma, ki bi vsakemu, ki vrže skozi avtomobilsko okno prazno plastenko, nekako potisnil drobec plastike v želodec, da bi potem zaradi težav moral naslednji dan, ali pa že prej, k zdravniku. Pa bi bilo to še najbolj pravično, najbrž bi se taki ljudje hitro prepričali, da je treba plastiko skrbno zbirati in je ne kar tako puščati v okolju. Pa tudi če je to le »en zamašek ali pa prazen vžigalnik, kakšna malenkost«. In kaj bi naredil vsem, ki se še posebej potrudijo in odpeljejo vrečo ali dve ali tri… odpadkov v gozd ali pa na rob struge bližnjega potoka ali jih odvržejo v bližnje grmovje?

Raje ne povem. Saj tako in tako ne bi kaj dosti pomagalo. Zavedanje se spreminja počasi, Zemlja pa se polni z odpadki dosti hitreje. Morda bodo nekoč arheologi raziskovali življenje naših generacij. Če bo človeštvo preživelo, seveda. Predstavljam si, da bodo kot največje čudo našega časa razglasili preštevilna smetišča, gore in gore odpadkov in se čudili: »Le zakaj so jih tako vneto zbirali?« Saj res nimajo neke vrednosti. Iz homo sapiensa smo se razvili v smetiščnega človeka.