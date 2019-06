Prireditev bo potekala na travnatem jahališču Pedagoško raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk pri Domžalah. Gre za enega izmed slavnostnih dogodkov ob 100-letnici obstoja Univerze v Ljubljani. Obiskovalcem se bo predstavilo več kot 30 konjev in 70 nastopajočih. S predstavitvijo želijo obiskovalcem predstaviti delovanje centra, vključno s klasično šolo jahanja, in prispevati k prepoznavnosti in promociji lipicancev, pravijo v Krumperku. Z atraktivnimi nastopi se bodo predstavili študentje različnih fakultet ljubljanske univerze, ki so med letom trenirali in se urili veščin jahanja, promocijska skupina jahačev biotehniške fakultete, mala šola jahanja s 'pipicanci' in drugi gosti. S točko visoke šole jahanja se bo kot poseben gost znova predstavila Kobilarna Lipica. Celotno prireditev pa bodo združili v zgodbo o lipicancih, ki so, kot je zapisal Edvard Kocbek, »belo-črni burkeži, dvorni šaljivci njenega veličanstva, slovenske zgodovine«, napovedujejo organizatorji in dodajajo, da bo svojstven pečat prireditvi primaknila tudi brkinska godba.