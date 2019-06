Kamere imajo opremo za nočno snemanje, tako da se ne bo zabliskalo, ko vas bodo posnele, piše Toni Perić v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Že brez teh devetih kamer je na hrvaških cestah (ne samo v Dalmaciji) 92 fiksnih radarjev, a namesto da gledate v nebo in iščete radarje (tudi na nadvozih na avtocestah), raje vozite po predpisih, saj se s prehitro vožnjo ne gre igrati. Po podatkih, ki so nam jih posredovali iz hrvaške policije, je lani na cestah v sosednji državi umrlo 6 državljanov Slovenije, dva več kot leta 2017, hudo je bilo ranjenih 36 in lažje 77 državljanov Slovenije.

Prometna varnost v sosednji državi se zadnji dve leti nekoliko izboljšuje, a so hrvaške ceste glede varnosti na samem repu EU. Na milijon prebivalcev je bilo lani 77 žrtev prometnih nesreč, v Latviji 78, v Bolgariji 88 in v Romuniji 96. V Sloveniji je lani na milijon prebivalcev umrlo 44 ljudi. Zato število skorajda stotih novih radarjev na Hrvaškem ne preseneča, sosednja država pa kani zelo zaostriti predpise o prekrških.

Mnogi so se nadejali, da bodo hrvaški poslanci še pred poletjem sprejeli nove strožje kazni za prometne prekrškarje. Zakon čaka še eno obravnavo in sprejetje, a seja, na kateri naj bi se to zgodilo, še ni napovedana. Novi zakon predvideva večje število kazenskih točk za določene prekrške, daljše prepovedi vožnje ter tudi možnost odvzema vozila za najhuje kršitelje. Mednje sodijo vožnja po nasprotni strani avtoceste, za 50 kilometrov na uro prehitra vožnja v naselju, namerna vožnja skozi rdečo luč, vožnja z več kot 1,5 promila alkohola v krvi ali pod vplivom drog oziroma zavrnitev testa alkoholiziranosti ter vožnja brez vozniškega dovoljenja. Višje bodo tudi kazni za uporabo telefona med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu, napačen prevoz otrok, neprevidno vožnjo na območju prehoda za pešce ter neupoštevanje pravila prednosti, pobeg s kraja prometne nesreče ter neuporabo zimske opreme. Zakon predvideva tudi kazen za prekratko varnostno razdaljo med vožnjo po avtocesti.