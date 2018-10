Na ljubljanskih ulicah trije novi radarji

Ljubljanski mestni redarji začenjajo izvajati meritve z novimi stacionarnimi radarji. Na mestnem redarstvu pojasnjujejo, da so lokacije za postavitev izbirali s pomočjo četrtnih skupnosti, upoštevali pa so tudi priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti javne agencije za varnost prometa, varnostno oceno policije in tudi lastno analizo meritev hitrosti in podatke o prometnih nesrečah.