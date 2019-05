Policisti PU Nova Gorica so včeraj zvečer prejeli obvestilo o pogrešani osebi na območju Kluže na Bovškem. V popoldanskih urah sta se na južni strani omenjene trdnjave včeraj nahajala dva Britanca stara 23 in 27 let. 23-letniku je v sotesko deroče reke koritnice padel mobilnik. Ker je bil zaradi prepadnosti terena dostop do brega reke, kamor je padel mobilnik, nemogoč, sta se Britanca s kombijem odpeljala za pol kilometra v smeri Loga pod Mangartom in vozilo parkirala na makadamskem parkirišču. Ura je bila 17.45, ko se je 23-letnik od tam odpravil iskati mobilnik, od tedaj pa ga ni bilo več na spregled. Teren je nevaren tudi na tem območju, zaradi obilnih padavin pa je povišan tudi vodostaj Koritnice.

Policisti so po prejeti prijavi pričeli z iskanjem pogrešanega na območju, a Britanca še niso našli. Pri iskanju so se jim pridružili tudi gorski reševalci GRS iz Bovca in znanci pogrešanega. Iskalno akcijo so v večernih urah prekinili, z namenom da danes zjutraj zopet pričnejo iskati pogrešanega 23-letnika.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, policisti prosijo, naj o tem obvestijo policiste Policijske postaje Bovec (Dvor 44 a, 5230 Bovec, telefon; (05) 389 68 50) ali najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 oziroma ali anonimni telefon policije 080-1200.