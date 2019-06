Ameriški kongres, v katerem imajo demokrati v spodnjem domu večino, Trumpu ni odobril denarja za gradnjo zidu. Trump zato želi preusmeriti proračunska sredstva, ki jih je kongres potrdil Pentagonu, za gradnjo ovir na meji z Mehiko.

Kongresni demokrati vztrajajo, da lahko o proračunski porabi odloča le kongres. Sodnik McFadden pa je ugotovil, da v bistvu toži le predstavniški dom ameriškega kongresa, kjer imajo večino demokrati, senat z republikansko večino pa ne.

Sodnik poudarja, da njegova sodba ne pomeni, da kongres ne more sodno izzvati predsednika glede delitve oblasti v ZDA, vendar je v tem primeru dal prav izvršni veji oblasti, in pripomnil, da en dom kongresa ne more vleči sodne veje oblasti v spor z izvršno.

Vodstvo kongresnih demokratov je sporočilo, da sodbo preučujejo in se bodo odločili o morebitni pritožbi.

Zvezni sodnik Haywood Gilliam mlajši pa je 24. maja v kalifornijske Oaklandu odločil, da je predsednik ZDA Donald Trump s preusmeritvijo proračunskih sredstev Pentagona za zid v Kaliforniji prekoračil svoja pooblastila. Tožbo je vložila Ameriška zveza državljanskih svoboščin. Razlika v obeh sodbah je tudi v tem, da je McFaddena v Washingtonu na položaj imenoval republikanec Trump, Gilliama mlajšega v Oaklandu pa demokrat Barack Obama.