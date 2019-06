Potem ko so mediji razkrili, da je z računa ljubljanskega območnega odbora Sindikata strojevodij Slovenije izginila večja vsota denarja, na dan prihajajo nove podrobnosti. Da na računu zeva luknja, so člani ugotovili šele nedavno, ko so zaprosili za brezobrestno posojilo, a so jim v sindikatu prošnjo zavrnili. »Takrat so se pojavili indici, da sredstev na računu dejansko ni,« je v pismu članom zapisal predsednik ljubljanskega odbora in član glavnega odbora Boštjan Grlica. »Po soočenju z dejstvom, da je račun izpraznjen, je blagajničarka pred predsedstvom glavnega odbora priznala, da je sredstva odtujila in da je to počela, odkar vodi blagajno, torej okvirno 25 let,« je zapisal Grlica, tudi sam član predsedstva glavnega odbora.

Koliko denarja naj bi blagajničarka Majda Peterka odtujila, ni zapisal; to naj bi pokazala kriminalistična preiskava, ki še poteka. Boštjan Grlica dodatnih pojasnil, dokler poteka kriminalistična preiskava, ni želel dati. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi šlo za vsoto med 200.000 in 250.000 evri.

Hkrati so člani v blagajno prostovoljno vplačevali tudi za sklad vzajemne pomoči, iz katerega so bila financirana brezobrestna posojila članom ali pa je član ob upokojitvi prejel izplačan celotni znesek, ki ga je vplačal v sklad. V tem skladu naj bi bilo denarja bistveno več. »Na obeh delih je primanjkljaj,« je povedal Berdajs, ki prav tako ni želel ocenjevati, kolikšna je vsota vsega ukradenega denarja. Sindikat je imel sicer lani na računu 1,5 milijona evrov sredstev.

Sindikat strojevodij Slovenije, ki ga vodi Zlatko Ratej, ima osem območnih enot: Ljubljana, Maribor, Celje, Zidani Most, Divača, Nova Gorica, Novo mesto in Jesenice. Ljubljanski odbor je največji in šteje približno 400 članov, celoten sindikat z vsemi organizacijskimi odbori pa približno 1600, ocenjuje sekretar glavnega odbora sindikata Silvo Berdajs . Člani so blagajno polnili s članarinami, ki so se delile v razmerju 60 odstotkov centralni sindikat oziroma glavni odbor in 40 odstotkov območni odbor. Višina članarine, ki jo je plačeval posamezni član, je odvisna od njegove osnovne bruto plače in znaša od slabih 10 do nekaj 10 evrov mesečno. Po javno dostopnih podatkih je imel glavni odbor sindikata lani slabega pol milijona evrov prihodkov iz članarin, leto prej nekaj več.

Glavni odbor od območnega zahteva takojšnji najem posojila

Blagajničarka Peterka naj bi denar kradla tako, da je posamezne fakture plačevala po dvakrat; prvič je denar nakazala na pravi transakcijski račun naslovnika, drugič pa pod istim sklicem na svojega. »V letnih pregledih v sestavi tričlanske komisije nadzornega odbora nepravilnosti nismo ugotovili, poneverbe so bile vidne šele po pregledu transakcij,« je zapisal Grlica. Kako je to mogoče, Berdajs ni znal pojasniti. Glavni odbor medtem ni bil oškodovan, kar je potrdila tudi davčna inšpekcija, je dejal.

Blagajničarko so takoj po prvih indicih razrešili, sindikat pa je vpisal plombo na parcelo in vikend v njeni lasti. Tudi Grlica je zapisal, da bo dolg varčevalcem poplačan s prodajo njenega premoženja, a šele »po zaključku kriminalistične preiskave in končanih sodnih postopkih«. To pa lahko traja leta. Glavni odbor se s tem ne strinja in zahteva od Grlice, da sindikat najame posojilo v višini 100.000 evrov pri glavnem odboru, kredit pa bi odplačevali člani s članarinami. Tega Grlica noče storiti, je zapisal v pismu članov. Seveda je pričakoval jezo in srd članov, tudi izstope iz sindikata. »Če, hipotetično, izstopi večina članov, se sprašujem, iz katerih sredstev bo odplačan kredit glavnemu odboru?« je predvidel možno brezizhodno situacijo.

Berdajs je zatrdil, da bodo zadevo rešili tako, da ne bo oškodovan niti en sam član. Sam se nagiba k rešitvi preko posojila glavnega odbora. Kako bodo poplačali oškodovane člane, bo dokončno jasno v naslednjih dneh, enako velja za usodo Grlice. Slednji je kot predsednik objektivno odgovoren za nastalo situacijo in bo moral odstopiti ali pa ga bo razrešil glavni odbor, če bo treba, tudi s spremembo statuta sindikata. Zdaj namreč glavni odbor nima te pristojnosti. Grlica samoiniciativno ni odstopil, se je pa obrnil na člane in išče njihovo podporo oziroma jim (na neki način) ponuja odstop. V naslednjih dneh se bo na seji sestal glavni odbor, prihodnji teden pa se obeta še skupščina, kjer bo jasno, kdo in kako bo prevzel odgovornost.