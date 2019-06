Nova mladinska svetovna prvakinja v igranju na diatonično harmoniko Danaja Grebenc je učenka Klemna Rošerja, ki je tudi sporočil uspehe slovenskih harmonikarjev v Avstriji, mentor svetovnega prvaka Anžeta Krevha pa Manuel Šavron.

Svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko je organizirala Avstrijska harmonikarska zveza (HVÖ) ob podpori Svetovnega združenja harmonike (CIA), ki je del Mednarodnega glasbenega sveta (IMC), ki ga je ustanovil Unesco. Partner organizatorja je bila letos prvič tudi Zveza diatonične harmonike Slovenije, ki po Rošerjevih besedah »postaja vedno večja, aktivnejša in prodornejša v mednarodnem merilu«.

Slovenska in avstrijska zveza sta sooblikovali razpisne pogoje, slovenska zveza je tudi izbrala slovenske tekmovalce za nastop na svetovnem prvenstvu. Na prvenstvu v Avstriji je nastopilo rekordno število slovenskih harmonikarjev, kar 16.

Na svetovnem prvenstvu so poleg Slovenije sodelovali tudi predstavniki Madžarske, Avstrije, Norveške, Slovaške, Italije, Češke, Nemčije ter Ukrajine. Strokovno žirijo so sestavljali mednarodno priznani glasbeni strokovnjaki s področja diatonične harmonike, poleg Rošerja še Toni Sotošek iz Slovenije, Johann Mürg in Johannes Münzner iz Avstrije, Loui Herinx z Nizozemske, Huber Eduard iz Italije in Renato Allenspach iz Švice.

Naslednje svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko bo leta 2021 potekalo Termah Olimia v Sloveniji, je še napovedal Rošer.