Vida Godina je sicer rojena v Montrealu, a je svoje ime dobila po slovenski babici. Njena družina prihaja iz Suhe krajine. »Moj ded je iz Slovenije prišel v Kanado leta 1927. Tedaj je pustil svojo ženo, se pravi mojo babico in otroke v Sloveniji, misleč, da se bo vrnil, a se ni,« je začela razlagati svojo družinsko zgodovino. Njena babica Vida je sama vzgojila tri otroke in vodila gostilno v vasi Hinje. Vidin oče je šel v Kanado, ko mu je bilo 22 let: »Tedaj je prvič srečal svojega očeta, se pravi mojega deda. Pregovoril ga je, da se je vrnil v Slovenijo, toda v Hinjah je že nekaj mesecev po vrnitvi umrl.« Ko je njen oče po vojni odšel v Kanado, je ključe gostilne pustil starejšemu bratu: »Njegovi otroci še vedno vodijo gostilno, čeprav živijo v Ljubljani.«

Smisel za gostinstvo se je pokazalo tudi v kanadskem delu družine. Vidin oče je odprl majhen bistro s prigrizki v krajevni športni dvorani: »To je vodil kot pravi slovenski gostilničar, tako da se je z vsakomer pogovarjal. Ljudje se ga še danes spominjajo.« Tudi Vida je bila nekaj časa skorajda gostilničarka. Ne zares, pa vendar je bila povezana s hrano. Ko se je poročila, se je primožila v družino, ki je imela v kraju Mississauga mesarijo. Pravzaprav slovensko mesnico in majhno tovarno za predelavo mesa. »Petindvajset let sem prodajala klobase in slovenske ter jugoslovanske delikatese. Tako sem bila vedno v stiku s slovensko, pravzaprav s skupnostjo vseh jugoslovanskih narodov. Ko so prišli v našo mesnico, so se počutili kot doma.« Vidi tudi ni bilo pretežko delati v mesnici: »Navsezadnje prihajam iz družine gostilničarjev.«

S harmoniko jo je začaral bratranec Kljub vsemu je njena glavna strast glasba. Na dan je prišla že, ko je bila otrok. Starši so njenemu bratu določili, naj se uči harmoniko. Toda tega ni hotel in učne ure so pripadle Vidi. »Moja strast do harmonike se je začela že veliko prej, ko sem bila stara pet, šest let. K nam na obisk je prišel moj bratranec, ki je sicer živel v Sloveniji. Igral je harmoniko in lepo pel. Oboževala sem njega in njegovo glasbo. Ko se je vrnil v Slovenijo, sem bila res žalostna. Nekaj mi je govorilo, da je to pot, ki jo je moral zasledovati, pot glasbe.« Ko je torej dobila možnost, da se uči harmoniko, jo je zagrabila z obema rokama. Bila je odlična učenka: »Pri petnajstih sem se učila novih skladb s posnetkov, ki so jih iz Slovenije pošiljali bratrancu, da bi omilili njegovo domotožje. Še vedno imam te posnetke.« Kasneje se je začela učila še klavir. Tako močno jo je ujela glasba, da je študirala igranje klavirja in postala učiteljica klavirja.