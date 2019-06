Slovenske rokometašice so doslej že petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih: v Nemčiji leta 1997 (18. mesto), Italiji 2001 (deveto), na Hrvaškem 2003 (osmo), Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 (obakrat 14. mesto), v dodatnih kvalifikacijah za letošnje SP na Japonskem pa jim je žreb namenil reprezentanco Severne Makedonije. Ta je na SP nazadnje nastopila leta 2007 v Franciji (12. mesto), na evropskih prvenstvih pa je nazadnje igrala pred sedmimi leti v Srbiji in osvojila 16. (zadnje) mesto.

Gostiteljice so v pošastno prazni dvorani Borisa Trajkovskega povedle s 3:1, a so Slovenke odgovorile s štirimi zaporednimi goli. Ekipa selektorja Uroša Bregarja si je v 20. minuti prvič priigrala tri gole prednosti (10:7), ki jo je nato imela še dvakrat (11:8, 12:9). Toda Severna Makedonija, pri kateri nobena reprezentantka ne igra v domači ligi, je v zadnji minuti spet vzpostavila rezultatsko ravnotežje (14:14), Ana Gros pa je s projektilom z velike razdalje tehtnico tik pred koncem polčasa le malce nagnila na slovensko stran.

Slovenke so odlično začele drugi polčas in si že po manj kot devetih minutah priigrale rekordno prednost petih golov (23:18). Toda domača reprezentanca pod vodstvom zdaj že nekdanje Krimove igralke Sare Ristovske (8 golov) in Elene Gjeorgijevske (igra za romunsko Craiovo, 9) so se dobrih pet minut pozneje približale zgolj na minus ena (23:24), nato pa na enako razliko še štirikrat, nazadnje pri 28:29. A gostje (Gros in Stanko po 6, Barić, Zulić in Beganović po 5) so z delnim izidom 3:0 v treh minutah razblinile vse dvome o zmagovalkah. Povratna tekma med Slovenijo in Severno Makedonijo, ki bo odločila o potniku na SP, bo v četrtek, 6. junija, ob 20.15 v Celju.