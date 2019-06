Seznam slovenskih rokometašev, ki se lahko pohvalijo z naslovom evropskega klubskega prvaka v 26-letni zgodovini lige prvakov, je od danes bogatejši še za enega igralca. Za pokojnim Iztokom Pucem, Rolandom Pušnikom, Tetteyem Banfrom, ekipo Celja Pivovarne Laško iz leta 2004, Urošem Zormanom, naturaliziranim Sergejem Rutenko, Luko Žvižejem, Alešem Pajovičem in Vidom Kavtičnikom je na vrh Evrope stopil še Staš Skube iz Trebnjega, ki je z Vardarjem postal prvak Evrope.

V razprodani Lanxess Areni (19.250 gledalcev) sta se velikem finalu pomerila Vardar, evropski prvak iz leta 2017, in Veszprem, ki še nikoli ni stopil na vrh Evrope. Makedonci so v sobotnem polfinalu po sanjskem preobratu izločili Barcelono z 29:27, čeprav so v 46. minuti zaostajali za šest golov (19:25), Katalonci pa so v zadnjih enajstih minutah dosegli zgolj dva gola. Madžari so v polfinalu strli poljske Kielce, najzaslužnejši za Veszpremovo zmago s 33:30 pa je bil Srb Petar Nenadić z 12 goli iz 14 poskusov, od tega jih je kar enajst dosegel v drugem polčasu.

V predtekmovalni skupini A sta se Vardar in Veszprem na dveh tekmah razšla z izidom 1:1 v zmagah, oba pa sta zmagala na gostovanju z dvema goloma razlike: ekipa iz Skopja s 27:25, zasedba iz mesta ob Blatnem jezeru pa z 29:27. V Kölnu je imela ekipa iz Skopja že po 27 minutah šest golov prednosti (16:10), potem ko je v polno zadel Skube, a se je Veszprem v drugem polčasu dvakrat približal le na gol zaostanka, nazadnje pri 23:24 v 56. minuti. Končnica je spet pripadla Vardarju, ki v 60 minutah ni bil niti enkrat v rezultatskem zaostanku (Veszprem je iztržil le štiri začetne remije od 1:1 do 4:4), svoj delež k uspehu pa je prispeval tudi Skube, ki je na dveh tekmah v Lanxess Areni dosegel štiri gole in sočasno odlično vodil igro makedonske ekipe.

Na nasprotni strani so bili štirje Slovenci v rdečem dresu Veszprema (Gašper Marguč, Dragan Gajić, Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek) razočarani zaradi poraza v finalu (Marguč je že četrtič nastopil v Kölnu in tretjič klonil v finalu), njuna soigralca, zvezdnika in veterana Laszlo Nagy in Momir Ilić pa sta svoji dolgi in uspešni karieri končala brez naslova klubskega prvaka Evrope. Vardar je v zadnjih treh sezonah že drugič postal prvak Evrope, Veszprem pa je že tretjič izgubil v finalu (Vardar 2019, Kielce 2016, Barcelona 2015). Za najboljšega igralca sklepnega turnirja v Kölnu je bil izbran Igor Karačić (Vardar), prvi strelec letošnje lige prvakov pa je Alex Dušebajev (Kielce) z 99 goli.

»Vsa čast mojim fantom. Pokazali so, kako se tudi v najtežjih trenutkih bori za barve svojega kluba. So pravi borci in šampioni. Zaslužili so si lovoriko,« je dejal Vardarjev trener Roberto Garcia Parrondo, ki je za Talantom Dušebajevom (Kielce) postal drugi v rokometni zgodovini, ki se lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka kot igralec (2008, 2009/Ciudad Real) in trener (2019). Zgovornejši je bil kapetan Stojanče Stoilov: »To je norišnica, to je neverjetno. Glede na to, kar se dogaja v klubu in okoli njega, so nas mnogi že pred časom odpisali. Toda z neverjetno željo, motivom, borbenostjo, fanatičnostjo in predvsem velikim srcem smo vsem dokazali, da še zdaleč nismo mrtvi. V Kölnu nismo imeli česa izgubiti, na koncu smo dobili vse. Zdaj je čas za slavje in veselje, šele potem pa bomo razmišljali, kakšna je prihodnost kluba in igralcev. Upam, da to ni naš labodji spev in da še ni konec z Vardarjem.«

Izidi sklepnega turnirja v Kölnu, finale: Vardar – Veszprem 27:24 (16:11), za tretje mesto: Barcelona – Kielce 40:35 (20:16, Mem 8, Dolenec 7, Ilić 6; Moryto 10, Karalek 6, Janc 3), polfinale: Veszprem – Kielce 33:30 (13:13, Nenadić 12, Gajić 5, Blagotinšek 2, Marguč 0, Mačkovšek 0; Al. Dušebajev 7, Cindrić in Karalek po 5, Janc 3), Vardar – Barcelona 29:27 (9:16, Krištopans 10, Karačić 5, Skube 1; Gomez Abello 9, Mem in Arino po 3, Dolenec 0).