Glavni zaslon prenosnika zenbook pro duo je OLED in ima 38-centimetrsko diagonalo (15 palcev) in razmerje stranic 16:9. Pomožni zaslon v višino meri pol manj, medtem ko je enako širok. Čeprav je tudi ta zaslon 4K, ni OLED, temveč LCD IPS. Ta vrsta zaslonov je cenejša in tudi bolj običajna pri prenosnikih. Kaj pa bi lahko počeli s takšnim prenosnikom? Odvisno od uporabnikove domišljije.

Za zdaj vemo, da je zaslona mogoče ločiti in pomožnega izkoristiti kot ločeno delovno površino. Ker lahko pomožni zaslon razdelimo tudi na dva dela, pride prav tudi za tiste, ki med delom ne morejo brez družbenih omrežij in elektronske pošte. Enako velja za igričarje. Uporabnik se lahko prav tako odloči, da bi na enem zaslonu gledal filme, medtem ko bi na drugem počel kaj resnejšega. Seveda lahko pomožni zaslon uporabljate tudi zgolj kot podaljšek glavnega zaslona.

Asusov prenosnik ni zgolj zaslon, temveč premore tudi precej moči pod površjem. V najbolj elitni različici bo premogel osemjedrni Intelov procesor i9 in Nvidiino grafično kartico rtx 2060. To pomeni, da bo privlačil igričarje z globokim žepom, zmogljivosti procesorja in grafične kartice pa bodo prav prišle tudi resnejšim uporabnikom, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, montiranjem videov in drugimi opravili, ki jim pride prav vsaka kaplja procesorske in grafične moči.

Prenosnik je opremljen tudi s štirimi mikrofoni, ki so posebej prilagojeni za pametne osebne asistente, kot sta Alexa in Cortana. Prav bo prišel tudi lep nabor vhodov, med katerimi najdemo dva vhoda za USB-A, vhod za thunderbolt 3, vhod za slušalke in HDMI-vhod. Teža naj bi znašala okoli 2,5 kilograma, baterija pa naj bi zdržala podobno dolgo kot pri drugih igričarskih prenosnikih. Običajno okoli štiri ure.

Cene prenosnika pri Asusu za zdaj še niso izdali, gotovo pa ne bo poceni. Zato so pri podjetju izdelali tudi nekoliko manj luksuzno različico, ki bo namesto dveh 4K-zaslonov premogla dva FHD-zaslona. Ob tem bo tudi malenkost manjša in občutno manj zmogljiva na področju grafike.