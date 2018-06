Pretekli teden je v Tajpeju potekal eden največjih računalniških sejmov na svetu – Computex 2018. Med razstavljenimi novostmi se je v tajvanski prestolnici znašel tudi novi Asusov telefon rog phone. Gre za še eno napravo, ki poskuša izkoristiti vse večje zanimanje za igranje resnejših videoiger na pametnih telefonih in se pozicionirati na vrhu tega potencialnega novega trga, ki v nasprotju s trgom standardnih pametnih telefonov še ni zasičen. Podobno je lani želelo doseči priznano podjetje za izdelavo igričarkse strojne opreme Razer, a njihov razer phone kljub relativno dobrim ocenam ni dosegel odmevnejšega prodajnega uspeha.

Med faktorji, zakaj se igričarskim pametnim telefonom doslej ni uspelo uveljaviti, nekateri izpostavljajo pomanjkanje ekskluzivnih premijskih videoiger. Predvsem za androide. Slednjemu marsikateri razvijalci očitajo, da je nanj preveč enostavno naložiti piratske različice videoiger. Kljub temu igričarski potrošniki, predvsem na azijskih trgih, vse bolj opuščajo druge naprave in migrirajo k pametnim telefonom. To je zelo očitno na Japonskem, kjer so mobilne igre že nekaj časa kralj. Če dodamo še izjemen uspeh kitajske mobilne igre Honor of Kings oziroma Arena of Valor (kot je znana pri nas), ki se hvali z okoli 200 milijoni mesečnih uporabnikov, je razumljivo, da se vse aktivneje vohlja tudi za načinom izkoriščanja tega trga. Za primerjavo naj navedemo, da je Samsung kot največji proizvajalec v celem letu 2016 prodal okoli 306 milijonov mobilnikov vseh vrst. Število aktivnih igralcev videoiger na pametnih telefonih pa se zna v prihodnje še povečati s prihodom najbolj priljubljene videoigre na osebnih računalnikih ta trenutek – Fortnite.