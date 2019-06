Nenavadna sporočila v teoriji in praksi

Pred petimi leti je novopečena novinarska kolegica v uredništvu Dnevnika povzemala pričevanja študentskih kolegov, kako enostavno je dobiti nazaj odvzeto vozniško dovoljenje. Le izpolniš obrazec, ki kroži po spletu, in skoraj stoodstotno ti odobrijo odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Čeprav si pred tem vozil povsem opit z močno prek 1,1 promila, kar pomeni 18 kazenskih točk in posledično avtomatski odvzem vozniškega dovoljenja. Starejši smo najprej pomislili, da nova sodelavka morda česa ni dobro razumela, vendar smo se lahko le posuli s pepelom, ko nam je pomahala z uradnimi podatki, da okoli 80 odstotkov voznikov, ki ostanejo brez vozniškega dovoljenja, povsem enostavno doseže začasen odlog kazni, ki se s pomočjo nekajurnega obiska izobraževalne delavnice in preizkusne dobe spremeni v izbris starih grehov.