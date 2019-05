Nekaj minut po polnoči 13. oktobra lani je Martin Ojsteršek v gosti megli na Opekarski cesti v Ljubljani po navedbah policije in tožilstva z avtom trčil v 50-letnega kolesarja, ki je v isti smeri vozil ob desnem robu ceste. Ta se je prevrnil na tla in tam obležal, Ojsteršek je v križišču stopil iz avta in pogledal, kaj se je zgodilo, potem pa odpeljal naprej. Kmalu zatem so ga policisti izsledili doma. Prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo je pokazal že opravljen preizkus tam, kasneje še strokovna pregleda krvi in urina. Tožilstvo Ojsteršku očita nevarno vožnjo in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Obtoženi krivde ne priznava. »Nesreče nisem povzročil. Ne čutim se krivega, saj sem jo skušal preprečiti, a mi ni uspelo. Vozil sem zelo previdno, bil le nekaj sto metrov od doma. Oba z gospodom pa sva naredila napako, da sva vozila pod vplivom alkohola,« je sodnici Klavdiji Bercieri zatrdil Ojsteršek. Po navedbah zagovornika Andreja Mikliča obtoženega udeležba v tragični nesreči vendarle močno bremeni in celo vpliva na njegovo zdravje. Danes je na sodišču predstavil celo vrsto dokaznih predlogov, s katerimi bo skušal svojo stranko obvarovati pred večletno zaporno kaznijo (za nevarno vožnjo je zagroženo od enega do 12 let zapora ter prepoved vožnje, za zapustitev poškodovanca pa od treh mesecev do pet let zapora).