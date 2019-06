Matej Žagar, za katerega je bila to že 99. dirka za SGP, je bil v petkovih kvalifikacijah osmi, na sobotni preizkušnji pa je 36-letni član AMTK Ljubljana ostal brez polfinala. V svoji prvi vožnji je osvojil le točko, v zadnji pa je zmagal in jih dodal še pet, a je bilo to premalo za napredovanje v polfinale oziroma med osem najboljših voznikov. Matic Ivačič, član domačega kluba AMD Krško, ki je nastopil s posebnim povabilom prirediteljev, je premierno vožnjo končal četrti (zadnji) in brez točk, na naslednjih dveh pa je navdušil gledalce: dvakrat je bil tretji in si na dirki najvišje ravni privozil dvakrat po eno točko.

Kot rezervi sta na priložnost čakala Nick Škorja (AMTK Ljubljana) in Denis Štojs (AMD Krško), dočakal pa jo je le Škorja. Potem ko je bil v eni izmed voženj zaradi prehitrega starta diskvalificiran Antonio Lindback, se je na progo podal Škorja in v močni skupini osvojil četrto (zadnje) mesto in ostal brez točk. V finalu so se pomerili Poljak Bartosz Zmarzlik, njegov rojak Patryk Dudek (najhitrejši lani v Krškem), Slovak Martin Vaculik in Danec Leon Madsen, zmagovalec prve letošnje dirke za SGP v Varšavi na Poljskem. Na koncu se je veselil Zmarzlik, ki je s petimi zmagami v posamičnih vožnjah zbral 18 točk, zgolj eno manj je zbral Vaculik, »bronasto kolajno« pa je osvojil Madsen.

Po dirki na stadionu Matije Gubca, kjer je največji uspeh dosegel leta 2005 s tretjim mestom, Žagar ni imel razlogov za zadovoljstvo. »Toda v spidveju je pač tako: če ni dobrih nastavitev motorja, ni dosežka, kot bi ga hotel in želel. V zadnji vožnji sem drastično spremenil stvari, vendar je bilo že prepozno za polfinale. Če si pri startih v ozadju, pač ne moreš biti uspešen. Hvala navijačem, a v Krškem mi očitno ne gre. Užitek je bilo dirkati, a užitek ni prinesel točk. Manjkali sta mi še dve vožnji, pa bi bilo prav. Toda filozofije ni: točke jasno pokažejo, kako dober si.«

Na lanski dirki v Krškem je bil Ivačič edini Slovenec, kajti Žagar zaradi poškodbe ni nastopil. V soboto se mu je izpolnila želja, da bi osvojil vsaj kakšno točko za SGP. »Počutje po zdravstvenih težavah se je izboljšalo, hvala Mateju za odlične motorje. Škoda za smolo v zadnjem startu, nova točka bi mi bila še v dodatno veselje. Na začetku smo se še prilagajali stezi, ko smo poskrbeli za prave nastavitve motorja, pa se je videlo, da smo na pravi poti,« je ocenil Matej Ivačič, ki je takoj po preizkušnji v Krškem odpotoval na dirko na Poljsko. Naslednja (tretja) dirka za SGP bo v soboto, 15. junija, v Pragi za VN Češke.