Krško bo v soboto že 14. gostilo dirko serije Grand Prix, letošnja sezona s skupno desetimi tekmovanji pa se je začela pred desetimi dnevi v Varšavi na Poljskem. Tam je bil 36-letni Matej Žagar najhitrejši v kvalifikacijah, toda na dirki pred več kot 50.000 gledalci se mu ni uspelo prebiti v polfinale, za končno deseto mesto pa si je privozil sedem točk. Serijski slovenski državni prvak bo kljub temu ostal zapisan v zgodovini spidveja, kajti kvalifikacije v Varšavi so bile prvič na sporedu dirk za SGP.

Pred sobotno dirko za veliko nagrado Slovenije v Krškem so prireditelji poskrbeli za nekaj popravkov in sprememb proge. Največja letošnja novost je nova podlaga, s katere so delno odstranili star material in z vezivom dodali novega, po koncu sezone pa bodo zamenjali še ograjo okoli peščenega ovala. Krčani imajo nekaj težav le s terminom dirke, ki se začne samo dve uri pred začetkom finalne tekme nogometne lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom v Madridu. Zaradi tega bo na tribunah spidvejskega spektakla verjetno kakšen gledalec manj, vendar ni bilo možnosti za spremembo ure začetka dirke, predvsem zaradi televizijskega prenosa v 80 državah. Prireditelji so obljubili, da bodo pred stadionom v Krškem pripravili velik zaslon za vse tiste, ki kljub predstavam najboljših spidvejistov na svetu ne bodo mogli preživeti brez nogometa.

Najboljši Žagarjev dosežek v Krškem je tretje mesto iz leta 2005 (takrat se je tudi edinkrat doslej uvrstil v finale), v soboto pa si potihoma želi ponovitve ali celo izboljšanja izida izpred 14 let. »To je moja velika želja že nekaj let in če bi se uresničila, bi to bilo zares lepo. A zaradi tega si ne ustvarjam dodatnih pritiskov, kajti nastop na domači dirki je že tako zelo obremenjujoč. Verjamem, da bo spremenjena podlaga ustrezala mojemu motorju in slogu vožnje. Toda šele na dirki bomo zares videli, kaj bo to prineslo,« pravi Matej Žagar. Član AMTK Ljubljana bo v soboto nastopil že na svoji 99. dirki za svetovno prvenstvo. Priložnost, da bi pojutrišnjem praznoval jubilej, je zamudil lani, ko zaradi poškodbe ni mogel nastopiti prav v Krškem.

Poleg Žagarja bo na drugi preizkušnji v letošnji sezoni (na premierni na Poljskem je zmagal Danec Leon Madsen, ki prvič nastopa v seriji SGP) nastopil tudi 25-letni Matic Ivačič. Voznik domačega kluba AMD Krško je dobil posebno povabilo prirediteljev, pred dirko, na kateri bo lansko zmago branil Poljak Patryk Dudek, pa Matic Ivačič – na začetku tega meseca je bil v Krškem peti na kvalifikacijski dirki za EP – napoveduje: »Upam, da bo letos bolje kot na lanski dirki, ko nisem osvojil nobene točke. Nekaj dirk je že za mano, veliko mi je med pripravami pomagal tudi Žagar. In verjamem, da sem sposoben v Krškem osvojiti kakšno točko.« Ivačič je že drugo leto zapored dobil posebno povabilo (wild card), tako kot lani pa sta tudi letos rezervi Nick Škorja (AMTK Ljubljana) in Denis Štojs (AMD Krško).