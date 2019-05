Na nekdanji dan mladosti bo Ljubljana gostila tretji Triglav The Rock Ljubljana, tekmovanje v balvanskem plezanju. Pred večerno tekmo bo na Kongresnem trgu na pretek adrenalinskih doživetij, namenjenih mladim obiskovalcem in družinam. Že od jutra bo brezplačno odprt adrenalinski park, splezali bodo lahko na steber poguma, se spustili po jeklenici (zipline) in se poskusili v športnem plezanju na umetni steni.

Ambasadorja ljubljanske balvanske tekme sta najboljša športna plezalka zadnjih let in aktualna svetovna prvakinja Janja Garnbret ter aktualni zmagovalec svetovnega pokala v balvanih Jernej Kruder. Z njima se bodo zvečer pomerili tekmeci iz svetovnega vrha, uvrstitev na tekmo pa si bodo morali zagotoviti skozi kvalifikacije.

Garnbretovi, zmagovalki obeh dosedanjih tekem The Rock, pa tudi vseh štirih tekem letošnjega svetovnega pokala v balvanskem plezanju, se zdi tekma v Ljubljani vsako leto boljša. »Atmosfera, glasba, navijanje domačih, res je neverjetno,« pravi Janja Garnbret, ki vseeno ne želi napovedovati svoje uvrstitve. »Lahko se zgodi karkoli. Želim pokazati izjemno plezanje, predvsem pa želim uživati,« pravi. Očitno uživa tudi v tekmah svetovnega pokala. »Še kar ne morem verjeti, da sem resnično zmagala štiri tekme zapored. Zelo sem zadovoljna in se že veselim naslednjih tekem.«

Tudi Jernej Kruder, na obeh dosedanjih ljubljanskih tekmah je bil drugi, ne želi napovedovati. »Spet bom dal vse od sebe in vesel bom, če se mi uspe uvrstiti v večerni finale,« je povedal in dodal, da je balvansko tekmo v Ljubljani zaradi nekoliko drugačnega sistema tekmovanja težko primerjati s svetovnim pokalom. »Vesel pa sem odziva najboljših tekmovalcev na svetu,« pravi Kruder, ki uživa v vzdušju tekme sredi Ljubljane. »Meni to pričara noro vzdušje, dobra stena in huda glasba pa sta le še razlog več, zakaj je vredno tekmovati oziroma navijati na Kongresnem trgu.« S svojo letošnjo sezono v svetovnem pokalu balvanskega plezanja Kruder ni nezadovoljen, čeprav je slabša od lanske. »Vesel sem, da plezam po svojih zmožnostih, in da sem si z zmago na tekmi v Moskvi, ko sem prehitel Adama Ondro, še enkrat dokazal, da lanska sezona ni bila naključje,« je dejal.

Toliko bolj je s svojimi letošnjimi rezultati zadovoljen Anže Peharc, ki je aprila na tekmi v kitajskem Čongkingu osvojil tretje mesto. »Končno sem dokazal, da sodim v plezalski vrh,« pravi. »Tretje mesto na Kitajskem je bilo res nepozaben trenutek moje športne kariere.« V Ljubljani je lani osvojil četrto mesto. »The Rock je vsako leto boljši, organizacija in format tekme se lahko primerjata s svetovnim pokalom in drugimi master tekmami. V Ljubljani je tudi odlično vzdušje in upam, da se bo letos zbrala še večja publika,« pravi Peharc, ki pričakuje, da se bo uvrstil v finale.

Katji Kadić je ostal v spominu prvi »master« Triglav The Rock, kjer je zasedla drugo mesto. Sodelovati namerava tudi v soboto, čeprav ima težave s poškodbo rame. »Na mastrih je med tekmovalci bolj sproščeno vzdušje, nivo tekme pa je v veliki meri odvisen od postavljalcev smeri in verjamem, da bodo tudi letos opravili odlično delo. Všeč mi je, da je ljubljanska tekma na prostem v središču mesta, upam, da bo lepo vreme in da se nam obeta izvrsten spektakel.«

Tudi Kadićeva je zadovoljna s svojimi tekmami v letošnjem svetovnem pokalu v balvanskem plezanju. »Letos se mi je še vsakič uspelo uvrstiti v polfinale, zato komaj čakam nastop v Münchnu, ki bo verjetno moja zadnja letošnja tekma svetovnega pokala v balvanih,« je povedala specialistka za težavnostno plezanje.

Od vidnih tekmovalcev iz svetovnega pokala pridejo na tekmo v Ljubljani še Belgijka Chloe Caulier, odlična Avstrijka Jessica Pilz, Gregor Vezonik (z eno balvansko zmago v lanskem SP), Rus Aleksej Rubcov, Korejec Jongwon Chon (zmagovalec The Rock 2017) in Italijan Gabriele Moroni.