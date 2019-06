Arhitekt dr. Peter Šenk je letos za knjigo v angleščini, znanstveno monografijo s področja arhitekturne zgodovine in teorije Capsules: Typology of other architecture, prejel Plečnikovo medaljo za strokovno publicistiko. Strokovna žirija je uvodoma v obrazložitvi med drugim zapisala: »Knjiga je teoretično delo iz arhitekture, ki zaradi obravnavane teme ter načina njene predstavitve naslavlja bralce mednarodnega prostora in tako premika standardno mejo, da arhitekturna publicistika slovenskih avtorjev v večini obravnava le slovensko arhitekturno produkcijo, dela slovenskih arhitektov ter tako vsebinsko ostaja le v slovenskem nacionalnem okviru.« Knjiga črpa iz svetovne dediščine šestdesetih let prejšnjega stoletja in vključuje tudi primere sodobnih kapsul slovenskih arhitektov in umetnikov, ki jim uvrstitev v angleški prevod knjige pomeni dodatno referenco.

Razmislek o načinih sodobnega bivanja

Gre za knjigo, katere specifična tema predstavlja kritični pregled razvoja kapsularne arhitekture v 20. stoletju v svetu, njene vplive na današnjo arhitekturno produkcijo ter prikaže izbrane in najpomembnejše primere minimalne bivalne enote, kapsule. Tema je v slovenskem prostoru aktualna, a vendar preveč ozka, da bi dosegla širok krog bralcev, zato je delo ugledalo luč sveta v angleščini. Aktualnost se kaže prav v razmisleku o načinih sodobnega bivanja človeka kot globalnega nomada, številnih množičnih migracijah in navsezadnje o trajnostnem razvoju, skrbi za planet in kritičnem pogledu na sodobne grajene strukture. Predstavlja pomemben prispevek na tem področju in tudi nujno branje za vse, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora in družbenimi spremembami.

Doc. dr. Peter Šenk je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo UL in po nekajletni praksi študij nadaljeval na Berlage Institute v Rotterdamu. Nato je doktoriral na Fakulteti za humanistične študije UP s področja filozofije in teorije vizualne kulture. Že v času študija na Nizozemskem ga je zanimala tema kapsularne arhitekture. Sodeloval je z Emilom Hrvatinom oziroma Janezom Janšo pri pripravi projekta FWC (First World Camp, 2004). V projektu Begunska taborišča za državljane prvega sveta se je ukvarjal z umetniškim raziskovanjem demilitarizacije izoliranih skupnosti. Raziskave so se osredotočale na begunska taborišča, nakupovalna in turistična središča, zaprte skupnosti in druge oblike kapsularnosti.

Avtor je objavil več prispevkov s področij arhitekture, urbanizma in vizualne kulture, vodil je več domačih in mednarodnih delavnic ter s svojimi deli sodeloval na razstavah doma in po svetu. Je avtor več strokovnih knjig. Kot gostujoči strokovnjak sodeluje s tujimi ustanovami in od leta 2009 predava na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Široko poznavanje in ukvarjanje s teorijo arhitekture dopolnjuje z načrtovanjem – s Polono Filipič sta leta 2004 ustanovila arhitekturni Studio Stratum​, v okviru katerega so izvedli več projektov. Širše znan je razstavno-prodajni objekt v Koncertni dvorani v Postojnski jami (avtorji: Peter Šenk, Polona Filipič, Grega Tramte in Marko Pretnar).