Pred več kot 20.000 gledalci v razprodani legendarni dvorani je 29-letni Ruiz Britanca kar trikrat spravil na tla ringa in ko se je to zgodilo še četrtič je sodnik dvoboj prekinil in razglasil Ruiza za zmagovalca. Že v tretji rundi spektakularnega obračuna pa sta bila oba borca na tleh.

Olimpijski zmagovalec iz Londona 2012 Joshua je doživel prvi poraz v triindvajsetih poklicnih dvobojih; pred dvema letoma je dobil tudi obračun tudi z nekdanjim boksarskim kraljem, Ukrajincem Vladimirjem Kličkom.

Tudi Ruiz pa je na drugi strani izgubil le enkrat v 34 dvobojih. Postal prvi Mehičan z naslovom prvaka v težki kategoriji; rojen je sicer v San Diegu, vendar se ima za Mehičana. Joshua pa je izgubil že svoj prvi dvoboj, ki ga je opravil na tleh ZDA.

Ruiz, katerega videz ne spominja na sicer običajno boksarsko postavo, je v zadnjem trenutku sprejel dvoboj z Joshuo kot zamenjavo za Jarrella Millerja, ki je padel na treh dopinških testih v aprilu. Odločitev je padla po minuti in 26 sekundah sedme runde, ko je Ruiz po seriji udarcev še četrtič podrl Joshuo. Pred tem se je to dvakrat že zgodilo v tretji, ko je tudi sam enkrat priletel na tla ringa, ter enkrat še v sedmi.

Joshua je tako neslavno končal dvoboj, le enega prej ni dobil s knockoutom. Videti je bilo celo, da se po prvem tokratnem knockoutu, ki ga je doživel po močnem udarcu v sence, ni mogel v celoti pobrati in vrniti v dvoboj.

Tega se ga je tekmec lotil neustrašno, ne glede na to, da je bil na stavnicah zelo nizko in mu skoraj nihče ni pripisoval zmage. Sam se je moral prvič pobirati z blazine, ko ga je tekmec poslal na tla v tretji rundi, a ga to ni ustavilo. Po seriji udarcev je Joshuo nato dvakrat knockautiral in ko se je to zgodilo drugič, mu je sodnik štel že do osem, preden se je boj nadaljeval in je Britanca pred še hujšimi težavami rešil zvonec kot znak za konec tretje runde.

Vrnitev Joshue v ring po devetih mesecih, septembra lani je premagal Rusa Aleksandra Povetkina, se je tako končal s presenetljivim porazom, ki bo šel v zgodovino svetovnega boksa. Podobno kot je šel dvoboj Busterja Douglasa, ki je knockautiral Mikea Tysona leta 1990, in tisti Leona Spinksa, ko je po 15 rundah ugnal Muhammada Alija leta 1978.

Verjetno pa bo kaj kmalu prišlo do povratnega dvoboja med Joshuo in Ruizom, saj sta se zanj dogovorila že ob sklenitvi pogodbe za tokratnega.