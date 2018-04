Kljub temu da gledalci stadionu Principality tokrat niso videli tako pričakovanega nokavta, je bila to za velikega zvezdnika Joshuo 21. zmaga v 21. dvoboju, a torej tudi prva, pri kateri je njegov tekmec v ringu zdržal do konca. Za Parkerja, ki zastopa Novo Zelandijo, prihaja pa iz Samoe, je bil to prvi poraz v 25. dvoboju. Do obračuna z Joshuo je 18 dvobojev dobil z nokavtom. Tokrat je zmagal po sodniški odločitvi, dva sodnika sta mu dosodila zmago 118:110, tretji pa 119:109.

Joshua je bil že pred dvobojem izrazit favorit. Ne samo zaradi svojih prejšnjih dosežkov - doslej so le štirje borci z njim zdržali več kot šest rund, največ Ukrajinec Vitalij Kličko, ki je padel v 12., zadnji rundi, ampak tudi njegove fizične pripravljenosti. Britanec je večji in težji in vsaj na videz od Novozelandca, ima precej večji razpon rok, poleg tega pa je boksal pred domačimi gledalci.

Borba je bila izredno taktična, »odločale so boksarske finese«, kot je po borbi dejal tudi Joshua, nasprotnika sta se zanašala na obrambo in čakala na priložnost za protiudarce. Joshua je sicer takoj prevzel pobudo, bil z izjemo pete in šeste runde boljši tekmec, a se je s tem tudi zadovoljil, zaključnega napada in udarca, ki bi dokončno strl tekmeca, gledalci niso dočakali, čeprav je za to bilo nekaj priložnosti.

»Zavedam se, da so nekateri pričakovali več, a vsakega tekmeca ne morem poslati na sodniško štetje ali na tla. Dvoboj sem vzel kot posel, opravil sem ga korektno. Treba je vedeti, da sem boksal proti svetovnemu prvaku, odličnemu borcu, ki ima dobro statistiko in se je dobro pripravil. Pričakoval sem tak boj, do zmage pa sem moral priti z dobro taktiko. In taktika je bila danes odločilna,« je še dejal Joshua. Samo za to zmago naj bi Joshua prejel več kot 22 milijonov evrov.

Zelo zadovoljen lahko tudi Parker. Pobral je 15 milijonov evrov (delitev denarja je bila 65:35 odstotkov v korist gostitelja). »Zmagal je boljši, o tem ni dvoma. Sem pa pokazal, da se z njim lahko borim. A se moram še izboljšati, moram delati še več. Upam, da se mi bo še kdaj ponudila podobna priložnost, upam, da se bom še kdaj pomeril z Anthonyjem. Mlad sem, pred mano je še lepa kariera,« je bil optimističen dve leti mlajši tekmec Joshue, 26-letni Parker.