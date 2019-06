#foto Na Kaninu s kepanjem začenjajo poletno sezono

Več kot 300 turistov je včeraj in danes obiskalo Kanin, kjer so z organiziranim kepanjem začeli poletno sezono. Pripravili so tudi tekmovanje v metanju kep v tarčo, vožnje s teptalcem za sneg, nekateri pa so se odpravili na sprehode do Sedla in Prevale. Na Kaninu je še vedno več kot dva metra snega. Krožna kabinska žičnica bo na Kanin v juniju vozila ob vikendih.