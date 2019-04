Zaradi letošnje skope narave že klici na pomoč države

Če so se lani na slovenskih smučiščih veselili ene najboljših smučarskih sezon v zadnjih letih, v Kranjski Gori celo rekordne, so nad letošnjo zaradi skope pošiljke snega toliko bolj razočarani. Obisk smučarjev niti ni bil bistveno slabši kot lani, toda izdelava tehničnega snega je upravljalce smučišč močno udarila po žepu. Zato se obračajo na državo in prosijo za finančno pomoč.