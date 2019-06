"Sam verjetno najbolj med vsemi vem, kako se sedaj počutijo v vrstah Tottenhama," je Klopp povedal potem, ko je dvignil pokal, ki ga je na madridskem stadionu Wanda Metropolitano izročil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Več tisoč navijačev Liverpoola je uspeh proslavilo že ponoči na stadionu ekipe slovenskega vratarja Jana Oblaka in pred njim.

Nemški trener je z Liverpoolom osvojil prvo lovoriko po porazih lani v finalu lige prvakov, v finalu evropske lige 2016, obakrat v Liverpoolom, leta 2013 pa je bil že poraženi finalist lige prvakov z Borussio Dortmund. V finalih sta ekipi pod vodstvom Kloppa izgubili zadnjih šest dvobojev, ob omenjenih tri domače finalne obračune v Nemčiji in Angliji.

"Zelo sem vesel za te moje fante, za to mojo klubsko družino, ki je trpela vsa ta leta po izgubljenih finalih ... Pokal zaslužijo bolj kot kdor koli drug. To je verjetno moj najlepši večer v življenju," je bil po dvoboju čustven Klopp.

Liverpool je dobil prvo evropsko lovoriko po letu 2005 po zaslugi zadetkov Egipčana Mohameda Salaha in belgijskega reprezentanta Divocka Origija ter zdržal tudi pritiske tekmecev v zaključku tekme. "Ste kdaj videli ekipo, kot je naša, da bi se tako žilavo borila, in to v trenutkih, ko ni bilo več goriva v rezervoarju. To je res lepo in kaže na naš razvoj, na našo postopno rast, navkljub trditvam ljudi, ki so znali reči 'kaj pa sploh počnete, saj niste še nič osvojili'," je še zatrdil Klopp.

Pa nista bila le strelca zadetkov junaka na terenu, naziv najboljšega igralca je šel v roke predstavniku obrambe, prejel ga je Virgil van Dijk, ki je imel znova izven serijsko predstavo. "Naša ekipa je izvrstna, izjemno vlogo pri tem igra Klopp, ki je ne le vrhunski trener, ampak tudi izjemna osebnost. Lepo je biti del takega moštva. Ponosen sem, da sem del slavne zgodovine Liverpoola. Sedaj nas čakata dva večera, ko bo malo spanja, ampak to je vel kot znosno. Pravzaprav je to še dodatna nagrada in bom užival v vsakem trenutku naslednjih ur in dni," se je smejalo Van Dijku.

Kapetan Nizozemske, ki je znova potrdil, da je eden najboljših obrambnih igralcev na svetu, pa po slavju ne bo imel veliko časa za počitek, saj ga že v četrtek čaka polfinale lige narodov, ko se bo na Portugalskem Nizozemska pomerila z Anglijo.

"Neverjeten začetek. Niso bile minute, šteli smo sekunde, in že je bila tu enajstmetrovka. Ta je povsem spremenila potek tekme, verjetno tudi taktični načrt obeh ekip," je pred stadionom odločilni trenutek finala in najhitrejši gol v zgodovini zaključnih bojev tekmovanja strnil 41-letni pravnik Diego Martinez, navijač Tottenhama, ki je v špansko prestolnico prišel iz Ciudad de Mexica, kot še mnogi drugi podporniki finalistov iz vseh vetrov sveta.

Že po dobrih 20 sekundah je Sadio Mane v kazenskem prostoru v roko zadel nesrečnega Mousso Sissokoja, glavni sodnik Damir Skomina, ki je bil s slovenskimi sodelavci ves čas tekme praktično "neviden" ter je svojo največjo tekmo že doslej bogate kariere suvereno vodil do konca, pa je dosodil kazenski strel.

Uspešno ga je izvedel "največji egipčanski faraon" Mohamed Salah, ki je postal eden izmed glavnih junakov dvoboja kot veliko uteho po lanskem finalu, ko je moral proti Realu iz Madrida poškodovan igrišče zapustiti že po manj kot pol ure. Na njegovo že prej načeto ramo je padel Sergio Ramos in je lahko nemočno v bolnišnici spremljal zaključek in poraz z 1:3. Tokrat je visoko dvignil roke v znak veselja in slavja že po dveh minutah finala.

"Pred tekmo sem gledal slike iz lanskega leta, ko smo bili tako globoko razočarani po porazu v finalu. Tudi zame je bilo osebno zelo težko, po 30 minutah mi je poškodba preprečila nadaljevanje igre. To me je še bolj motiviralo danes. Ko veš, kakšen je občutek ob porazu, pa si potem rečeš. 'Ajde, pojdimo tokrat po zmago.' Mislim, da je bila današnja tekma bolj kot kaj drugega psihična igra. Da ostaneš močan, kljub vsemu. In to smo bili danes kot ekipa, verjeli smo vase ... Vse se zgodi z razlogom. Lani smo izgubili finale, da bi se letos vrnili in zmagali," je bil prepričan Salah.

Njega novinarji po tekmi niso spraševali, kako je s pivom, kot so Kloppa, saj nemški trenerji pogosto po slavjih končajo povsem mokri, ko jih zalijejo s hmeljevo tekočino. "Ja, kje je pijača? Ponavadi sem po slavjih po 20 minutah že na pol pijan. Ha ha. Tokrat pa je že kar dolgo po tekmi in nisem dobil še niti vode," je malo po resnici in malo v šali odvrnil Klopp.