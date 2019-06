Trump, ki bo v ponedeljek začel državniški obisk v veliki Britaniji, je v pogovoru za časnik Sunday Times predlagal Britancem, naj Združeno kraljestvo odstopi od pogajanj z Evropsko unijo o brexitu, če Bruselj Londonu ne bo ponudil ugodnejšega dogovora o izstopu iz povezave. "Jaz bi odstopil. Če ne dobiš tistega, kar želiš, če ne dobiš pravičnega dogovora, takrat se pač umakneš," je poudaril.

Dejal je tudi, da uniji ob izstopu ne bi poravnal finančnih obveznosti, če bi bil na mestu Britancev. "Če bi bil jaz na njihovem mestu, ne bi plačal 50 milijard dolarjev (45 milijard evrov). To je velikanska številka," je poudaril.

Ločitveni sporazum, ki ga je vlada premierke Therese May sklenila z EU, a ga je britanski parlament že trikrat zavrnil, ne omenja konkretnih številk. Določa pa, da bo Združeno kraljestvo spoštovalo vse finančne obveznosti, dogovorjene v času, ko je bila država še članica unije. Britanska stran pričakuje račun do 45 milijard evrov.

»Britanci še niso dojeli, kako bister je Farage«

Ameriški predsednik je Veliki Britaniji v pogovoru tudi svetoval, naj za novega pogajalca za brexit imenuje evroskeptičnega evroposlanca Faragea, ki zagovarja izstop iz unije za vsako ceno. "Zelo rad imam Nigela. Zelo veliko lahko ponudi. Zelo bister je," je poudaril. Menil je sicer, da ga Britanci ne bodo imenovali za pogajalca za brexit. "A pomislite, kako dobro bi bilo, če bi ga. Tega še niso dojeli," je dodal.

Znova je bil kritičen do strategije Mayeve glede brexita. Premierka je sicer napovedala, da bo odstopila 7. junija, ker ji doma ni uspelo pridobiti podpre za dogovor z Brusljem o brexitu. V igri za njen položaj na čelu britanskih konservativcev in vlade je trenutno 12 kandidatov, med njimi nekdanji zunanji minister in zagovornik brexita Boris Johnson, ki ga je Trump znova podprl, tako kot v pogovoru za sobotno izdajo tabloida Sun.

Trump in prva dama ZDA Melania bosta tridnevni obisk na Otoku začela v ponedeljek s srečanjem z britansko kraljico Elizabeto II. v Buckinghamski palači. V Londonu bo ameriški predsednik deležen najvišjih državniških časti in kraljevega pompa. Sešel se bo tudi z odhajajočo premierko, dopušča pa tudi možnost srečanja z Johnsonom in Farageom. V Londonu bodo ameriškega predsednika pričakali tudi protestniki, ki naj bi jih bilo še več kot on njegovem zadnjem obisku lani.