"Poznam različne akterje. Mislim, da bi Boris opravil zelo dobro delo. Menim, da bi bil odličen," je za britanski Sun dejal predsednik ZDA, ki v ponedeljek na Otoku začenja državniški obisk. Med obiskom se bo sestal tudi s sedanjo britansko premierko Thereso May, ki je napovedala, da bo odstopila 7. junija, ker ji doma ni uspelo pridobiti podpre za dogovor z Brusljem o brexitu.

Trump je še dejal, da so tudi drugi konservativci zaprosili za njegovo podporo, pri tem pa ni razkril njihovih imen. Hkrati je kritiziral Mayevo glede pogajanj z Brusljem o brexitu in dejal, da je dopustila, da je EU imela "vse karte".

Trenutno je v igri za naslednika Mayeve na čelu britanskih konservativcev in vlade 12 kandidatov.

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton se je medtem v pogovoru za britanski The Telegraph ponovno zavzel za brexit ter izpostavil prednosti izstopa Velike Britanije iz EU tako za London kot Washington.

"Preferenca ZDA je, da Velika Britanija sledi usmeritvi, ki si jo želi narod, in zapusti EU," je dejal Bolton, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je napovedal, da si Trump želi z novim britanskim ministrskim predsednikom skleniti trgovinski sporazum, ki bo imel prednost za obe strani in London osvobodil vseh regulatorskih omejitev v odnosu do EU.

Rezultate referenduma leta 2016, na katerem so se britanski volivci odločili za izstop Velike Britanije iz EU, je Bolton označil za "zmagoslavje demokracije".