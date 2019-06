Zelo zahtevno gorsko etapo s petimi kategoriziranimi vzponi, ki se je začela v Feltreju in po 194 kilometrih končala na Monte Aveni, je zmagal Španec Pello Bilbao iz Astane. Drugi danes je bil njegov rojak Mikel Landa, tretji pa je bil Italijan Giulio Ciccone, najboljši hribolazec letošnjega Gira.

Roglič omagal na zadnjem vzponu

Kolesarji so na predzadnji, alpski etapi Dirke po Italiji v zaključku poskrbeli za dramo. Do otipavanja je prišlo sicer že pred tem, slabih 100 kilometrov pred koncem, na vzponu na najvišjo točko Gira - 2.047 m visoki Manghen, ko je nekajkrat skočil tudi Primož Roglič. Toda ekipa vodilnega Richarda Carapaza, modri Movistar, je vseskozi nadzorovala dogajanje in na ključnih odsekih diktirala peklenski tempo, tako da Nibali in Roglič resnično nista imela prave priložnosti.

Pred zadnjo, peklensko gorsko etapo Gira je Primož Roglič nakazal, da je pripravljen na plezanje po gorah Dolomitov s startom in ciljem v okolici Feltreja, a sta mu današnja zadnja dva vzpona povsem izpraznila tank, Nibali in Carapaz pa sta ušla in bila svoj boj. Trboveljčan je do zadnjega vzpona preveč zaostal za vodilnima, končna zmaga na Giru se je počasi izmuznila, a se slovenski kolesar Jumbo-Visme vseeno ni predal v boju za stopničke. V ozadju je večino časa diktiral tempo svoje skupine. Pred zadnjim dejanjem Giro se bo končal s 17-kilometrsko vožnjo na čas, je v boju z vodilnima izgubil 54 sekund.