Cerkev je za odškodnine žrtvam, pravne stroške in zaščito otrok v tem času porabila 301,6 milijona dolarjev, kar je 14 odstotkov več kot v prejšnjem 12-mesečnem obdobju.

V tekočem 12-mesečnem obdobju v ZDA pričakujejo rast prijav in rast finančnih stroškov. Med drugim zaradi tega, ker so škofije v državah New Jersey in Pensilvanija sprožile programe kompenzacij žrtvam. Velika porota Pensilvanije je avgusta lani identificirala več kot 300 duhovnikov v šestih škofijah države, ki so skozi desetletja zlorabljali otroke.

Pravosodni ministri 16 ameriških zveznih držav so zaradi tega sprožili preiskave, čeprav se je velika večina primerov zlorab zgodila od leta 1960 do leta 1990, kar 90 odstotkov obtoženih duhovnikov pa je bodisi mrtvih ali odstranjenih s položaja.