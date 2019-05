Dovolj.je: Škofje ščitijo svoja pretekla ravnanja

Vodstvo Cerkve na Slovenskem se še vedno ni pripravljeno resno soočiti s spolnimi zlorabami, zaščititi žrtve in preprečiti nadaljevanje zlorab, so prepričani v civilni pobudi Dovolj.je. V treh mesecih so obravnavali prijave zoper 15 duhovnikov.