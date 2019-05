Že 117. savinjsko-šaleški derbi (do nocoj 85 zmag Celja Pivovarne Laško, 26 zmag Gorenja, pet remijev) je bil le prestižnega oziroma revijalnega pomena, kajti Celjani so v 28. sezoni slovenske lige predčasno osvojili 23. naslov državnih prvakov in 50. lovoriko v zgodovini samostojne države, Velenjčani pa dvanajstič drugo mesto. Današnji dvoboj je pomenil tudi slovo 12 igralcev iz obeh klubov: mesto ob Savinji zapuščajo Jaka Malus, Branko Vujović, William Accambray, Rok Ovniček, Jan Jurečič, Aljaž Panjtar, Igor Anić in Kristian Bećiri, mesto ob Paki Andraž Kete, Miljan Vujović, Nikola Špelić in Darko Stojnić.

Na obračunu letošnjih državnih in pokalnih prvakov v Zlatorogu so se Celjani želeli maščevati Velenjčanom za polfinalni poraz na sklepnem turnirju slovenskega pokala v Novem mestu. Po skupno 14 izenačenjih (zadnje pri 17:17 v 35. minuti) so gostje iz Šaleške doline (Verdinek, A. Kavčič, M. Kavčič in Tajnik po 5) sredi drugega polčasa zadnjič zaostajali le za gol, bilo je 22:23, končnica pa je spet pripadla pivovarjem (Vujović 7, Ovniček, Šarac in Makuc po 3). Maribor si je z zmago v Ribnici (28:23) priigral četrto mesto in igranje v kvalifikacijah za pokal EHF v naslednji sezoni.

Izidi 10. (zadnjega) kroga, končnica za prvaka: Celje Pivovarna Laško – Gorenje 30:26 (13:14), Riko Ribnica – Maribor Branik 23:28 (8:17), Koper – Urbanscape Loka 22:22 (11:11), končnica za obstanek: Trimo – Krka 34:26 (15:12), Ormož – Dobova 26:28 (14:15), Hrastnik – Sviš 25:29 (12:17).

Končnica za prvaka 1. Celje PL 10 7 3 0 286:260 55 2. Gorenje 10 7 1 2 283:229 49 3. Riko Ribnica 10 5 2 3 284:272 46 4. Maribor 10 2 2 6 265:288 34 5. Koper 10 1 2 7 254:287 31 6. Urban. Loka 10 2 2 6 242:288 28