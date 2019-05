Čeprav nemška rokometna liga velja za najmočnejšo na svetu, že tretje leto zapored ne bo imela svojega kluba na zadnjem dejanju evropske sezone. V Lanxess Areni (zmogljivost 20.000 gledalcev) bodo nastopili štirje klubi, ki so v prvem delu tekmovanja skupaj igrali v skupini A in osvojili prva štiri mesta (Barcelona 24 točk, Veszprem 20, Vardar 19, Kielce 14). V boju za naslov letošnjega prvaka bo nastopilo tudi rekordno število Slovencev (osem) po letu 2004, ko so naslov najboljšega na stari celini osvojili Celjani. Na igrišču bodo Dragan Gajić, Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč (vsi Veszprem), Blaž Janc (Kielce), Staš Skube (Vardar) in Jure Dolenec (Barcelona, ob igrišču pa Uroš Zorman, pomočnik glavnega trenerja v Kielcah.

Veszprem – Kielce:

Edini klub med letošnjimi štirimi udeleženci turnirja v Kölnu, ki še nima evropske lovorike, je Veszprem. Madžari so se v zadnjih šestih letih kar petkrat uvrstili med elitno četverico: trikrat so obstali v polfinalu, dvakrat pa klonili v finalu (Kielce 2016, Barcelona 2015). Posebej legendarni obračun jutrišnjih polfinalistov je bil finale pred tremi leti, ki se je po podaljških in streljanju sedemmetrovk končal z 39:38 za Kielce, čeprav je Veszprem v drugem polčasu vodil že za devet golov. Madžari so pred dnevi osvojili svoj 27. naslov državnega prvaka, v Kölnu pa bo igralsko kariero – tako kot tudi Srb Momir Ilić – končal 38-letni in kar 208 centimetrov visoki Laszlo Nagy: »Da, želim se posloviti z naslovom evropskega prvaka. Recept proti Kielcam? Vrhunska obramba in napad ter ustrezen ritem igre. Upam, da bomo našli in izkoristili čim več šibkih točk Kielc, čeprav jih ekipa, ki je v četrtfinalu premagala Paris Saint-Germain za deset golov, zagotovo nima veliko.«

Kielce so se na sklepni turnir v Kölnu uvrstile prvič po letu 2016, ko so tudi osvojile svoj edini naslov najboljšega v Evropi. Trener Talant Dušebajev, ki je pred dnevi s klubom osvojil 16. naslov prvaka Poljske in ki je bil prvak Evrope že petkrat (enkrat kot igralec, štirikrat kot trener), bo v nedeljo, ko bosta tekmi za tretje in prvo mesto, praznoval 51. rojstni dan: »Ne ubadam se s tem, ali bom za rojstnodnevno darilo dobil pokal. Seveda ne bi imel nič proti, a do tja je še daleč.« Desnokrilni igralec Blaž Janc je v letošnji ligi prvakov za Kielce dosegel že 67 golov: »Vse štiri ekipe imajo enako možnosti za osvojitev naslova najboljšega v Evropi. To pomeni, da izrazitega favorita ni, čeprav so se v Kölnu presenečenja in čudeži že dogajali – v pozitivnem in negativnem smislu. Zdaj so naše misli usmerjene samo na polfinale z Veszpremom. Če bomo uspešni, je v finalu ne glede na tekmeca vse odprto.«