Selektor Uroš Bregar je na priprave, ki so se začele 20. maja v Laškem, povabil kar 24 igralk. Po štirih dneh je reprezentanca odpotovala na Madžarsko, kjer je opravila nekaj treningov in v Györu odigrala pripravljalno tekmo z gostiteljicami, ki se bodo v dodatnih kvalifikacijah za nastop na letošnjem SP, ki bo od 30. novembra do 15. decembra na Japonskem, pomerile z Avstrijo. Slovenke so po vrnitvi z Madžarske nadaljevale priprave v Zrečah, zdaj pa jih čaka potovanje proti Skopju, kjer bo jutri ob 20.30 v dvorani Borisa Trajkovskega prvi polčas pomembnega obračuna s Severno Makedonijo (povratna tekma v četrtek, 6. junija, ob 20.15 v dvorani Golovec v Celju).

»Na priprave sem namenoma poklical več igralk, saj sem želel, da si s pravim pristopom in željo izborijo mesto v reprezentanci. Poleg tega so imele nekatere nosilke igre klubske obveznosti v tujini, zato so prišle na priprave z enotedensko zamudo in šele od takrat dalje smo trenirali v popolni zasedbi,« je pojasnil Uroš Bregar, ki se je moral spet ubadati z zdravstvenimi težavami igralk: Nina Žabjek je imela težave s prepono, Polona Barić in Elizabeth Omoregie s kolenom. Prav Omoregiejeva, v Grčiji rojena hči Nigerijca in Bolgarke, naj bi bila eden od največjih adutov, saj bi prav med tekmama s Severno Makedonijo pretekla zahtevana tri leta od njenega zadnjega nastopa za Bolgarijo, po katerih bo imela pravico nastopa za Slovenijo. Toda članica romunske ekipe CSM Bukarešta svoji novi domovini ne bo mogla prvič pomagati niti v Celju, saj ima težave s kolenom in naj bi odšla na operacijo.

Pod Bregarjevim vodstvom so se Slovenke v zadnjih treh letih uvrstile na tri zaporedna velika tekmovanja (EP 2016 in 2018 ter SP 2017), v vlogi favorita pa so tudi proti Severni Makedoniji, ki je na SP nazadnje igrala leta 2007. »Reprezentanca Severne Makedonije morda ni tako znana po imenih, a si precej njenih igralk služi rokometni kruh v najmočnejših evropskih ligah. Prepričan sem, da ima ekipa, ki bo bolje odigrala v obrambi, več možnosti za zmago. Naš glavni cilj v Skopju je, da si priigramo aktiven izid in dobro izhodišče pred povratno tekmo v Celju, kjer računamo tudi na izdatno podporo s tribun,« pričakuje Bregar.