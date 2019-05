Boris Dežulović: Skrivnost psalma Hocus pocus

Pred kakšnim letom sem v hišo spustil dve Jehovovi priči. Ne vprašajte, zakaj: v življenju sem do tedaj naredil že dovolj sranja in začel sem se malce bolj resno spraševati, kako se lahko odkupim. Dva agenta sta me seznanila s svojo privlačno ponudbo, po kateri bo po armagedonu v nebeško kraljestvo vzetih samo tistih sto štiriinštirideset tisoč vernih iz knjige Razodetje.