Boris Dežulović: Ko smo bili sila

Minilo je romantično obdobje slovensko-hrvaške vojne, do zob oboroženih specialcev na Hotizi, nočnih alarmov na Trdinovem vrhu in torpednih čolnov v Piranskem zalivu. Dve močni kontinentalni sili se zdaj vojskujeta z ostrimi diplomatskimi notami, statusi na Twitterju, vohunskimi spletkami in medijsko propagando. Nad Muro in Piranskim zalivom se je spustila težka železna zavesa in ves svet je razdeljen na zahodni in vzhodni blok, na slovensko in hrvaško interesno sfero.