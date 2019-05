Deževje in evropske volitve so krojili utrip našega življenja minuli teden, vendar na karavano slavnih osebnosti niso pretirano vplivali, konec koncev smo izvedeli nekaj najpomembnejših, najbolj skritih in največjih skrivnosti slovenske zvezdniške elite.

Jernej Tozon v zvezi, Neisha ima vojaka, Challe Salle je zaljubljen

»Končno smo izvedeli resnico,« se glasi prvi stavek zgodbe o ljubezenskem življenju enega od najbolj postavnih in zaželenih Slovencev, kot so ga opisali v reviji Avenija. Čuk Jernej Tozon jim je namreč ekskluzivno razkril, s kom in od kdaj si deli stanovanje in posteljo. Odkar se je pojavil na sceni, se je namreč ugibalo, kot so zapisali, zakaj ta krasni fant, ki bi si ga za zeta želela vsaka mama, nima dekleta. In ta vprašanja so mu začela že tako presedati, da nanje ni hotel več odgovarjati. Zato so se pojavljala namigovanja, da je v zvezi s poročeno žensko, ki jo mora skrivati, in celo, da je, bog ne daj, homoseksualec in tega zaradi številnih oboževalk noče priznati. On pa je dolga leta le molčal in prišel na dan z besedo prav zdaj v novi številki omenjenega lista. Izbranki je ime Eva Kalinšek, po poklicu je arhitektka, par sta že pet let in vsa ta leta tudi že živita skupaj, tako da počasi že razmišljata celo o naraščaju. Nič čudnega, da so ob izpovedi ostali odprtih ust, kot so zapisali. Na vprašanje, zakaj je tako dolgo čakal z razodetjem, je Jernej odgovoril, da se jima to, da bi se izpostavila javnosti, preprosto ni zdelo pomembno. Do zdaj.

Ob takih pretresih se lahko od ljubezni res še zvrti, kar so mimogrede ugotavljali tudi v reviji Zvezde, saj jim je prišlo na uho, da je slovenska javnost pri znanih Slovenkah in Slovencih najbolj radovedna, ko beseda nanese na njihovo zasebno življenje, predvsem ljubezen. In našli so nekaj najbolj zaljubljenih parčkov na slovenski estradi. Torej, kdo ljubi koga? Televizijski voditelj in spletni vplivnež David Urankar je že vrsto let srečen v objemu žene Ajde, s katero sta še vedno zaljubljena kot prvi dan. Zvezdnik serije Reka ljubezni Tadej Pišek zasebnosti ne razgalja javnosti, kljub temu so v Zvezdah odkrili, da je srečno zaljubljen v svojo izbranko Viljo Lukan, kulturno antropologinjo in etnologinjo. Priljubljeni raper Saša Petrović - Challe Salle je do ušes zaljubljen v hrvaško manekenko Yvonne Srdoč, ki je nastopila v njegovem videospotu Lagano. Pevska zvezdnica Neža Buh - Neisha pa je že dobro leto srečna v objemu vojaka Jerneja Celestine, ki jo je omrežil tudi s pevskim talentom. Svojo ljubezen na prvi pogled je reviji Suzy razkril tudi glasbenik in imitator Tilen Artač. To je Dimitrij Rupel. V imitatorskem smislu, seveda. »Gre za trenutek, ko začutiš lik, ki ga imitiraš. Mora ti biti zanimiv, oseben, mora biti nekaj na njem, kar te pritegne. To je kot ljubezen na prvi pogled v Dimitrija Rupla,« je povedal Tilen.