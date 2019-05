Predsednik ZDA Donald Trump in njegova žena Melania Trump bosta naslednji teden obiskala Veliko Britanijo in se sestala z nekaterimi člani britanske kraljeve družine. Medtem ko bo Trumpova rojakinja, Američanka Meghan Markle, še na porodniški in se srečanj ne bo udeleževala, se bodo s Trumpom sestali preostali člani kraljeve družine.

Čeprav srečanja z ameriškim predsednikom niso med najbolj priljubljenimi v državniškem svetu (ali na svetu nasploh), bodo druženja z britansko kraljevo družino morda še nekoliko bolj neprijetna. Poleg tega, da je Trump v svojih zapisih na twitterju krivil Kate Middleton za fotografije zgoraj brez, ki so jih posneli paparaci, je znan tudi po tem, da se je pred dvema desetletjema bahal, da bi z lahkoto spal s princeso Diano.

Ameriški predsednik se je tako bahal v radijski oddaji s Howardom Sternom leta 1997 in pozneje v svoji knjigi The Art of the Comeback. Trump je takrat, ko je bil še zgolj nepremičninski magnat, navrgel kar nekaj izjav o princesi Diani, med drugim tudi, da bi jo z lahkoto »podrl« in da je dejstvo, da je nikoli ni, ena od stvari, ki jih najbolj obžaluje.

Po Trumpovem mnenju je bila Diana tako lepa kot supermodeli, menil je tudi, da bi bila, v primeru, da bi pristala z njim, še vedno živa. Trump se je med drugim pohvalil, da dobro pozna predor, v katerem je življenje izgubila Diana, saj se je sam skozenj peljal vsaj 40-krat, zato dobro pozna njegove hitrostne omejitve.

Diana bi bila morda po Trumpovi zaslugi danes še vedno živa, a zgolj navzven. Simpatije med njo in Trumpom niso bile vzajemne. Dianina prijateljica Selina Scott je povedala, da je bila princesa nad Trumpovim dvorjenjem nekoliko zaskrbljena, saj ji je ta pošiljal ogromne šopke rož, in to tako pogosto, da se je princesa počutila, kot da jo zalezuje.

Trump se bo 22 let po neprimernih izjavah srečal s sinovoma princese Diane, Dianinim nekdanjim možem, njeno nekdanjo taščo in drugimi sorodniki. Na obisku bo zagotovo uživala tudi Trumpova žena.