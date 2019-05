»Velik napredek je bil narejen v naših pogajanjih z Japonsko. Kmetijstvo in govedina sta zelo močno v igri. A veliko bo še počakalo na julijske volitve, kjer pričakujem velike številke,« je na twitterju zapisal Trump.

ZDA tudi z Japonsko prenavlja trgovinske odnose in Trumpa na njegovem štiridnevnem obisku na Japonskem spremlja tudi glavni ameriški trgovinski pogajalec Robert Lighthizer. Kot je nakazal Trump, so tokrat na pogovorih o trgovini govorili predvsem o področju kmetijstva in govedoreje. O izvozu ameriške govedine na Japonsko sta strani sicer dogovor dosegli že pred dnevi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Japonsko sicer skrbi predvsem, da bi Trump uvedel posebne carine na japonske avtomobile, kar bi lahko močno škodovalo japonskemu gospodarstvu. Abe je zato že pred časom sprožil »ofenzivo šarma«, ki se zdaj nadaljuje tudi med Trumpovim obiskom.

Ameriški predsednik se bo na Japonskem med drugim srečal tudi z novim cesarjem Naruhitom, za katerega bo to prvo srečanje s katerim od tujih voditeljev na prestolu krizantem. Trump pa bo tudi prvi ameriški predsednik, ki si bo v okviru državniškega obiska ogledal dvoboj borcev tradicionalne japonske borilne veščine sumo. Zmagovalcu bo podelil tudi »Trumpov pokal«.