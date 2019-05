Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je v sredo opravila pogovore z bivšim direktorjem Sove Andrejem Rupnikom ter Sekolcem in Drenikovo. Tonin je po seji povedal, da se pričanje bivših direktorjev Sove ne sklada s pričanjem Drenikove.

Napovedal je, da bodo 4. junija opravili pogovore še s preostalimi bivšimi direktorji Sove. 28. junija bosta pred Knovsom pričala tudi bivša zunanja ministra Samuel Žbogar in Karl Erjavec, v komisiji pa razmišljajo, da bi na pogovor povabili še Vlasto Vivod in Tomaža Kunstlja.

Erjavec se je na dogajanje na Knovsu odzval po današnji seji vlade in uvodoma izrazil upanje, da se bo »počasi nehalo laganje Tonina«. Kot je navedel, je bil štiri leta tarča očitkov, da naj bi on zakuhal afero, da naj bi imele hrvaške tajne službe določene zadeve in da je bil predmet izsiljevanja, očitali pa so mu tudi vikend na Hrvaškem.

Po njegovih navedbah so se v zadnjem času zlasti s strani Tonina pojavile govorice, da naj bi on naročil Drenikovi pogovore s Sekolcem. A je Tonin v sredo povedal, da je Sekolec priznal in obžaloval napako, je spomnil Erjavec.

Tudi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je po koalicijskem srečanju dejal, da je »nekdo jasno in glasno povedal, da je zamočil«. »Ta ugotovitev tega posameznika je tudi rešila ministra Erjavca očitkov, da je nekatere zadeve tudi naročal. Jaz mu verjamem, da tega ni počel,« je dejal Jurša.

Tako Jurša kot vodja poslanske skupine SD Matjaž Han sta danes ocenila, da je v sredo »nekdo želel imeti šov, a ga ni bilo«.

Erjavec zaslišanje pozdravil že aprila Erjavec pa je danes spomnil tudi na to, da je Drenikova zatrdila, da nanjo ni nihče pritiskal, na kar je v torek sicer namigoval podpredsednik Knovsa Žan Mahnič. »Stalno se moram braniti pred lažmi,« je dejal Erjavec in dodal, da je zaslišanje Drenikove in Sekolca pozdravil že aprila, saj da je vedel, da ne moreta povedati ničesar, kar bi mu škodilo. »Ves čas sem govoril resnico, nekdo pa ves čas zavaja in iz tega dela velik šov. Sprašujem se, koliko časa boste mediji temu še nasedali,« je povedal Erjavec. Prav tako je zatrdil, da kabinet ministra ni bil seznanjen s pogovori Drenikove in Sekolca in tudi ne verjame, kot pravi, da je Drenikova to rekla. »Vidim, da se s to afero ne želi končati, ampak se želi še naprej spuščati meglo. Sedaj se druge sodelavce vključuje. Bo kdaj kdo odgovarjal za vse laži?« se je vprašal.