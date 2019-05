Drenikova in Sekolec naj bi članom komisije predstavila, kako je lahko prišlo do pogovorov med njima, čeprav naj sploh ne bi bilo, in predvsem, kako jima je lahko nekdo prisluškoval. Aprila so v javnost prišli dokazi, da so prisluškovanje izvedli hrvaški obveščevalci, predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi) pa je nato napovedal obuditev preiskave Drenikove in Sekolca.

Delegacija Knovsa pod vodstvom Tonina je 10. aprila že obiskala sedež Sove in si ogledala dokaze v povezavi s hrvaškim prisluškovanjem, tudi slovenskim novinarjem. Med drugim je Tonin tedaj pojasnil, da so imeli že 14. decembra 2016 - torej še v prejšnjem sklicu parlamenta - dokaze, da je prisluhe pogovorov med Drenikovo in Sekolcem izvedla hrvaška obveščevalna služba SOA.

Takrat sicer Drenikove in Sekolca niso zaslišali, nameravajo pa to storiti zdaj. Tonin je nakazal, da ga zanima predvsem, zakaj Drenikova ni upoštevala protiobveščevalnih navodil Sove, in tudi, zakaj jih ni zunanje ministrstvo. Izrazil je prepričanje, da je Sova pripravila ustrezne informacije in usposabljanje projektne skupine za arbitražo, a ta navodila niso bila upoštevana.

»Raziskali bomo, zakaj MZZ ni sprejel vseh predlogov Sove,« je aprila poudaril Tonin. »Če je šlo za malomarnost, se pričakuje, da bodo ljudje, ki so ogrozili ta pomemben projekt, odgovarjali,« je dodal.

Kakšna so bila navodila Sove, naj bi članom Knovsa v sredo pojasnil tudi tedanji direktor Sove Rupnik. Pogovor z njim bodo člani komisije izvedli najprej, ob 14. uri. Uro in pol kasneje naj bi svoja stališča poslancem predstavila tudi Drenikova, ob 17. uri pa v DZ pričakujejo tudi Sekolca. Po koncu zaprte seje bo imel Tonin izjavo za javnost.