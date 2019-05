Kot je razvidno s spletne strani Agencije RS za okolje (Arso), je v zadnjih 24 urah na Kredarici zapadlo pol metra novega snega.

Letošnji maj je najhladnejši v zadnjih 28 letih. Povprečna temperatura v zadnjem mesecu letošnje meteorološke pomladi, ki se izteka v petek, bo namreč od dve do tri stopinje Celzija nižja od dolgoletnega povprečja in s tem najnižja po letu 1991, so navedli na Arsu.

Mesec izstopa tudi po izjemno majhnem številu sončnih ur, saj bo na nekaterih vremenskih postajah celo rekordno siv. Skupno število sončnih ur bo večinoma med 110 in 140, kar je le polovica normalne vrednosti in toliko, kot je običajno za februar ali marec.

Letos smo v Sloveniji doslej manj sončnega vremena imeli le januarja, najbolj sončen pa je bil doslej mesec marec. Letošnji maj sicer izstopa predvsem po številu dni s padavinami, ne pa toliko po sami količini padavin, razen ponekod na Primorskem, je za STA še pojasnil klimatolog na Arsu Gregor Vertačnik.

Dež bo po napovedih vremenoslovcev do noči povsod ponehal. V petek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte.