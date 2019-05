Mihi Kuniču v pritožbi na sodbo okrožnega sodišča višjih sodnikov ni uspelo prepričati, da je njegov klient Martin Brezar 1. oktobra 2017 na terasi kočevskega lokala tamkajšnjega občinskega svetnika in nekdanjega prvaka v bodibildingu Saša Petka zabodel v samoobrambi. Višjim sodnikom je zagovornik v pritožbi predlagal, naj Brezarja oprostijo ali pa vsaj odredijo novo sojenje pred spremenjenim senatom okrožnega sodišča. Niso ga poslušali, temveč so potrdili prvostopenjsko tožbo in Brezarja v zapor poslali za sedem let in sedem mesecev. Kunič je že napovedal pritožbo na vrhovno sodišče.

Obstajata dve različici tega, kaj se je prve oktobrske noči leta 2017 zgodilo na terasi kočevskega lokala Osterman. Dejstvo je, da sta bila tako Brezar kot Petek pijana in da sta se na terasi sprla. Vzrok naj bi bil zbadanje Brezarja zaradi Petkovih mišic. Ta naj bi kmalu zatem obležal z vbodno rano v trebuhu. Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da Petek 30 kilogramom več in natreniranim mišicam navkljub v pretepu ni dominiral, saj je padel in ga Brezar tako ni zabodel iz strahu in v samoobrambi, kakor sam vztraja že od začetka. Oškodovančevi različici, po mnenju prvostopenjskega senata podprti tudi z izpovedjo prič in dokazi, so očitno verjeli tudi višji sodniki.

Kuniču se zdi zanimivo, da tako prvostopenjski senat kot višje sodišče ni sledilo pričanju sodnega izvedenca Vasje F. Rejca, ki je med sojenjem pojasnjeval Brezarjev strah pred Petkom. »Ob prvem konfliktu, torej še med prerekanjem, ga je bilo strah zase, ker je bil oškodovanec za glavo večji in 30 kilogramov težji od njega, zaradi česar mu je predstavljal resno grožnjo,« je sodni izvedenec pričal septembra lani. Kunič je višje sodnike opozoril še na krvne sledi, ki bi jih morali najti sredi terase, kjer je po oceni sodišča prišlo do poškodbe, ne pa ob ograji, kar po oceni Brezarjevega zagovornika potrjuje zagovor njegove stranke.