Domovi za starejše: gnila solata, meso kot žagovina

»Po desetih letih izkušenj z domovi za starejše lahko rečem, da so se zadeve drastično poslabšale. Verjamem, da so nekatere težave nastale zato, ker primanjkuje kadra in ker je ta preslabo plačan. Problem pa je tudi v slabi organizaciji. Naj povem samo primer. Jedilnik je pri nas v domu na papirju enkraten, v praksi pa prava katastrofa. Gnila solata, napol kuhan krompir, meso kot žagovina, poleg tega je vse skupaj mlačno ali celo mrzlo,« pripoveduje Ivica Potisek, oskrbovanka ljubljanskega doma za starejše občane Tabor.