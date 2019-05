Govorim o izginjanju modela, v katerem se na zdravstvo gleda kot na servis, ki so ga ljudje deležni, ko zbolijo ali se poškodujejo. Nadomešča ga model, ki je usmerjen v ustvarjanje dobrobiti in blagostanja. Zadeva ni zelo zapletena. Pomeni, da hočemo doseči, da bi bili ljudje čim manj v bolnišnicah. Tako torej odvračamo od kajenja, popivanja in drugega tveganega vedenja ali pa poskušamo ljudi s kroničnimi boleznimi prepričati, da čim bolj natančno sledijo navodilom, ki jih dobijo od zdravstvenih delavcev. Bolnišnice so super, ampak bolje je, da si tam čim redkeje in čim manj časa.

Vendarle ni tako preprosto. Res je, da ljudje že dolgo časa poslušajo o tem, da morajo sami skrbeti za svoje zdravje in da morajo odločitve sprejemati odgovorno, a novost je v tem, da se zdaj poskušamo zdravstveni delavci aktivno vplesti v te odločitve. Vedenja ni lahko spremeniti, zato je treba začeti zgodaj, pri otrocih. V Angliji veliko sodelujemo s šolami in nasploh poskušamo ozaveščati javnost o zdravem načinu življenja, cepljenju, pregledih, diagnostiki… Ljudje še vedno prepogosto pričakujejo, da bodo samo šli k zdravniku, dobili recept in to je to. Zdaj pa jim vedno več zdravnikov reče, ne potrebujete zdravil, ampak počitek, gibanje, drugačno prehrano. Mnogi ljudje so nad takim odzivom, vsaj sprva, razočarani.

Treba je poudariti, da pritisk po spremembah ne prihaja samo od zdravstvenih delavcev ali od oblastniške skrbi za zdravje populacije, ampak tudi od spodaj. Starega načina razmišljanja, ki sem ga omenila, je vedno manj, saj se vedno več ljudi s pomočjo interneta samodiagnosticira. Ker ljudje prihajajo v ambulante s takšnimi in drugačnimi informacijami, so njihovi stiki z zdravniki in sestrami drugačni. Vse pogosteje se pogovarjamo o tem, katere informacije so točne in katere ne. Podobno je s farmacevti, verjetno pri njih že dlje časa.

Prepričana sem, da bo za uresničitev novega pogleda na zdravstvo treba stike med sestrami in pacienti še okrepiti. Ker zdravnikov primanjkuje, je težnja, da za več pacientov poskrbijo sestre, še močnejša. Zaradi pogostih in dolgih obravnav pa bodo sestre paciente še bolj spoznale in jim bodo lahko svetovale o najrazličnejših zadevah. Vedele bodo na primer, ali nekdo skrbi za bolno mamo, in mu bodo povedale, da jim zato pripada brezplačno cepljenje proti gripi.

Morda ne, ampak vpliv medicinskih sester lahko dokažemo. Če, na primer, imunizacijo vodijo zdravniki, je precepljenost nizka, če jo vodijo sestre, pa je izjemna.

Sestre so več v stiku z ljudmi. V Angliji imamo šolske sestre, ki izvajajo preglede in, če je treba, z otroki in družinami sodelujejo še pogosteje. Odnosi so praviloma dolgotrajnejši, medtem ko zdravnika, tudi družinskega, ljudje obiskujejo bolj epizodno, samo, ko je kaj narobe. Zato sestre lažje pridobijo soglasja staršev za cepljenje, ljudje jim prisluhnejo in natančneje sledijo navodilom, kako ravnati po cepljenju. Zdravnik je dejansko in simbolno bolj oddaljen. Iz istega razloga so sestre primernejše za zbiranje zdravstvenih podatkov o populaciji. Otrokom se je pred sestro manj nerodno stehtati. Za nekatere stvari so boljše sestre, za druge zdravniki. A medtem ko se zdravniki znajo pohvaliti – znajo javnosti povedati, kaj naredijo – se moramo sestre tega še naučiti.

Ker se vedno več ljudi zavzema za univerzalno zdravstveno oskrbo in ker se krepi tudi zavedanje o pomenu medicinskih sester. Vedno več je moških ter višje izobraženih, kar pomeni, da je poklic vedno bolj ugleden. Sestre tudi niso več videne kot zdravnikove dekle, ampak kot vedno bolj enakopravne. Pogosto delamo drug ob drugem in čeprav hierarhični odnosi ostajajo, niso enaki, kot so bili. Hierarhije so manj stroge, včasih so odvisne od situacije in v nekaterih oddelkih in programih vodilno vlogo prevzemajo sestre. Nega postaja vse bolj samostojna dejavnost in vse bolj je jasno, da je včasih pomembnejša od medicine. Hkrati sestre postajajo vedno glasnejše, ne samo znotraj institucij, kjer so zaposlene, ampak tudi pri oblikovanju politik. To je najpomembnejša naloga naše organizacije.

Ne. Plače še vedno kažejo, da gre za feminiziran poklic. V Angliji je bolje kot v drugih državah, saj imamo jasen plačni sistem, a tudi pri nas primerjava z drugimi poklici kaže, da bomo morali temu vprašanju nameniti še veliko pozornosti. Moram poudariti, da se nobena od sester, ki jih poznam, za ta poklic ni odločila zaradi denarja. Vse je vodila empatija. Zato delajo tudi po izteku delovnega časa in tudi delo, ki ne sodi med njihov opis nalog. To je v naši naravi, če tako rečem. Naredimo korak več, če to tisti, za katere skrbimo, potrebujejo.

Prepričana sem, da je to komplementarno, saj bolj izobražene sestre še lažje ravnajo v skladu s svojo poklicanostjo oziroma moralnim imperativom. Zdravstvena nega se ne more izvajati drugače kot prek pogostih in iskrenih odnosov s pacienti. Vsaka od teh interakcij je človeška interakcija, vzvišenost tu ni mogoča. Izobraženost sester tega ne more spremeniti, pravzaprav nam znanje omogoča, da se bolje in bolj odločno zavzemamo za interese pacientov. Lažje drugim zdravstvenim delavcem argumentiramo, zakaj menimo, da bi bilo pacientu treba pomagati tako in ne drugače. In ker sestre pridobivajo veljavo in samozavest, se pogosto še raje žrtvujejo in naredijo tisto, kar bi formalnopravno lahko zavrnile.

Stratifikacija je posledica dejstva, da ekipa, ki skrbi za pacienta, mora biti sestavljena iz različnih zdravstvenih delavcev. Ne samo zdravniki, tudi sestre so specializirane za nego rakavih bolnikov ali diabetikov in tako naprej. Ampak tudi vsaka izkušena, izobražena ali specializirana sestra ima zelo pogoste stike s pacienti.

Razočarana bi bila, če bi bilo to res. Ena naših ključnih nalog je komunikacija, ne glede na to, za katero raven zdravstvene nege gre in kako naporna je komunikacija. Tako gradimo zaupanje, brez katerega dobra nega ni možna, saj računamo, da so pacienti z nami iskreni in da bodo ravnali po naših navodilih.

To je res. Pogosto smo tiste, ki moramo pacientom povedati stvari, ki jih nočejo slišati, ter dvomiti o njihovih odgovorih. Na primer, ali res pokadijo samo pet cigaret na dan, kot reče večina kadilcev, ali res pijejo samo ob kosilu… Verjetno si predstavljate, da mnogi ljudje ne marajo niti pogovorov o tem, da je treba določene navade spremeniti. Te pogovore, ki res niso najlažji, je treba opraviti tako, da se, vsaj postopoma, gradi zaupanje.