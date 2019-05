ZZZS kliče okrepitve za družinske zdravnike, a kandidatov od nikoder

Na 53 razpisanih programov dodatnih ambulant na primarni ravni so na ZZZS prejeli le šest popolnih prijav. Dodatne time ambulant družinske medicine in otroške oziroma šolske medicine bodo dobili zdravstveni domovi v Črnomlju, Novi Gorici, Medvodah, Ljubljani, Domžalah in Kopru.